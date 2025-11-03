“The Rainmaker”: un nuovo legal thriller arriva in esclusiva su Sky

L’attesa è finita: il trailer ufficiale di The Rainmaker, la nuova serie evento basata sul bestseller di John Grisham, è stato finalmente rilasciato. Questa serie, prodotta da Lionsgate Television e Blumhouse Television, sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a partire dal 5 dicembre.

The Rainmaker è un avvincente legal thriller che promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso attraverso dieci episodi intensi e carichi di tensione. La serie esplora temi complessi come la morale, il potere e il desiderio di verità, portando avanti una narrazione in cui nulla è come sembra.

Il protagonista, Rudy Baylor, è interpretato dal giovane talento Milo Callaghan. Baylor, appena uscito dalla facoltà di legge, si trova a dover affrontare il suo primo importante caso legale: un confronto alla Davide contro Golia con Leo Drummond, un avvocato di grande fama interpretato da John Slattery. Al fianco di Rudy c’è Bruiser, la sua mentore, interpretata da Lana Parrilla, e l’eccentrico assistente paralegale Deck, interpretato da P. J. Byrne. Durante le indagini, Rudy e il suo team scoprono due cospirazioni che ruotano attorno alla misteriosa morte del figlio di un cliente, costringendo il giovane avvocato a decidere fin dove spingersi per ottenere giustizia — e a quale prezzo.

Il cast include anche Madison Iseman, Dan Fogler, Wade Briggs e Robyn Cara, mentre la serie è ideata e scritta da Michael Seitzman, noto per il suo lavoro in Code Black e Quantico, che assume anche il ruolo di showrunner. Tra i produttori esecutivi troviamo David Gernert, Jason Richman e Jason Blum, fondatore di Blumhouse Television.

The Rainmaker si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti dei thriller legali, capace di offrire una visione ricca di colpi di scena e riflessioni morali. Non perdete l’appuntamento dal 5 dicembre, solo su Sky e in streaming su NOW.