Spettacolo

The Smashing Pumpkins: due edizioni speciali in vinile per il 35° anniversario di “Gish”

Published

L’iconica band americana The Smashing Pumpkins celebra un traguardo importante: il 35° anniversario di “Gish”, l’album che nel 1991 segnò l’esordio discografico del gruppo e lasciò un’impronta indelebile nella scena rock internazionale. Per l’occasione, il disco verrà pubblicato in due nuove edizioni speciali in vinile, in uscita il 29 maggio 2026.

Le versioni disponibili saranno due: un vinile grigio da 180 grammi con splatter rosa e viola, custodito all’interno della confezione originale del 1991 e proposto in edizione limitata, e un vinile nero standard da 180 grammi che riprende anch’esso il design dell’edizione originale. Un omaggio curato fin nei dettagli a un disco che ha fatto la storia del rock alternativo e che continua a conquistare nuove generazioni di ascoltatori.

Registrato con il produttore Butch Vig presso gli Smart Studios di Madison, “Gish” rappresentò una sorprendente fusione di rock, metal, psichedelia, pop e shoegaze. Pubblicato il 28 maggio 1991, l’album fu accolto come una rivelazione e divenne presto un cult. Composto da dieci brani, raggiunse il disco di Platino grazie a tracce che sarebbero diventate dei classici del gruppo, come “I Am One”, “Siva” e “Rhinoceros”.

Nel corso del tempo, l’influenza di “Gish” non ha fatto che crescere. Come ricordato da Billboard, il disco mise in mostra *”poesia criptica, bruschi sbalzi dinamici, riff imponenti e momenti di sorprendente bellezza”*, anticipando quei tratti caratteristici che avrebbero definito il suono degli Smashing Pumpkins negli anni a venire. Anche Rolling Stone ha riconosciuto l’importanza storica dell’album, definendolo *”un lavoro ambizioso e riccamente elaborato”*, inserendolo nella lista dei *“50 migliori album grunge”*.

La tracklist originale, composta da dieci brani, resta invariata in queste nuove versioni:
A1 – I Am One
A2 – Siva
A3 – Rhinoceros
A4 – Bury Me
A5 – Crush
B1 – Suffer
B2 – Snail
B3 – Tristessa
B4 – Window Paine
B5 – Daydream

Oltre alla celebrazione di “Gish”, il leader della band Billy Corgan continua a sperimentare e collaborare con artisti di nuove generazioni. Di recente ha preso parte con YUNGBLUD a una reinterpretazione del brano “Zombie”, segnando la prima partecipazione ufficiale degli Smashing Pumpkins all’interno di una registrazione di un altro artista.

Corgan ha inoltre consolidato la propria presenza come figura di riferimento nel panorama musicale e culturale contemporaneo grazie al suo podcast “The Magnificent Others”, che ha celebrato il primo anniversario nel febbraio 2026, ospitando conversazioni con nomi del calibro di YUNGBLUD, Gene Simmons, Sharon Osbourne e Tom Morello.

A trentacinque anni dalla pubblicazione di “Gish”, gli Smashing Pumpkins confermano così non solo la loro eredità, ma anche la loro capacità di rinnovarsi, continuando a ispirare il pubblico e gli artisti di tutto il mondo.

