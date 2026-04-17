The Vaccines celebrano 15 anni con uno show speciale al Fabrique di Milano

The Vaccines, tra i protagonisti della scena indie rock britannica degli anni 2010, tornano finalmente in Italia per un appuntamento imperdibile: venerdì 24 aprile 2026 saliranno sul palco del Fabrique di Milano con uno show esclusivo dedicato ai quindici anni dalla pubblicazione del loro celebre album di debutto, What Did You Expect From The Vaccines?

Il concerto milanese rappresenta una tappa speciale di un tour celebrativo partito a inizio marzo dal Regno Unito, che riporta i The Vaccines vicino ai fan italiani per un'esperienza intensa e carica di energia.

L'album What Did You Expect From The Vaccines?, pubblicato nel 2011, ha segnato la scena musicale con il suo sound fresco e coinvolgente, debuttando al quarto posto della UK Albums Chart e generando singoli cult come Wreckin' Bar (Ra Ra Ra), Post Break-Up Sex, If You Wanna, All In White, Nørgaard e Wetsuit. La band ha saputo distinguersi per uno stile che unisce melodie accattivanti a influenze garage e post-punk, diventando un punto di riferimento dell'indie britannico.

Special guest della serata sarà Gans, artista selezionata per aggiungere ulteriore valore musicale all'evento e arricchire la line-up di una serata che promette forti emozioni.

Dopo aver pubblicato a gennaio 2024 il nuovo album Pick-Up Full of Pink Carnations, i The Vaccines hanno calcato i palchi di tutto il mondo, con tour da headliner nel Regno Unito, Nord America, Messico, Bali, Australia e Cina. Il ritorno in Italia è dunque un'occasione preziosa per rivivere dal vivo la carica dei loro maggiori successi insieme alle nuove sonorità della band.

I biglietti per il concerto sono già disponibili sulle principali piattaforme online. Per tutti gli amanti dell'indie rock e dei grandi live internazionali, questa sarà una data da segnare in agenda.