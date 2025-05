The Walking Dead: Daryl Dixon – Il nuovo spin-off in arrivo su Sky E NOW

Dal 2 giugno, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, arriva un nuovo capitolo dell’acclamato universo di “The Walking Dead”. Il protagonista centrale è Daryl Dixon, uno dei personaggi più amati dello show, che prenderà il timone ne “The Walking Dead: Daryl Dixon”. Questo spin-off offre un’inedita avventura, espandendo l’iconico franchise ispirato alla celebre graphic novel di Robert Kirkman.

L’annuncio segna l’inizio di un’estate da vivere intensamente all’insegna della sopravvivenza, con ulteriori capitoli che arricchiscono l’universo di “The Walking Dead”. Già disponibili su Sky e NOW sono altre due entusiasmanti saghe: “The Walking Dead: The Ones Who Live” e il prossimo “The Walking Dead: Dead City”, che debutterà a luglio.

Daryl Dixon, interpretato dall’attore Norman Reedus, si trova in un contesto completamente nuovo: la Francia post-apocalittica. *”Mentre fatica a ricostruire come sia finito lì e perché viaggi attraverso un paese distrutto, finisce in un’abbazia dove un gruppo di suore gli affida il destino di Laurent (Louis Puech Scigliuzzi), un undicenne nato all’inizio dell’apocalisse, chiedendogli di portarlo in salvo”.* Daryl, benché riluttante, accetta la missione e si assume la responsabilità del piccolo Laurent, cercando al contempo risposte per tornare a casa. Tuttavia, i legami che crea durante il suo viaggio complicano il suo piano originario.

Con il suo debutto fissato per il 2 giugno, “The Walking Dead: Daryl Dixon” promette di essere un’aggiunta avvincente alla serie, regalando ai fan vecchi e nuovi un’altra opportunità di immergersi nel crudo e affascinante mondo della sopravvivenza zombie.