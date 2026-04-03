thevoto torna dopo due anni con “LITURGIA”: un rito di rinascita personale e artistica

Dopo due anni di silenzio forzato, thevoto torna sulla scena musicale con “LITURGIA”, il nuovo singolo che segna l’apertura di un capitolo inedito del suo percorso artistico, anticipando il primo album “Quello che non abbiamo costruito”. Il brano, disponibile da oggi su tutte le piattaforme, rappresenta molto più di un ritorno: è una riflessione profonda sulla fragilità, la consapevolezza e la ricostruzione di sé.

Il titolo non è casuale. Deriva dal termine greco “leiturgía”, ovvero un’“azione pubblica”, che nella tradizione cristiana indica il servizio rituale. In senso figurato, è una pratica che scandisce il tempo e definisce l’identità. Ed è proprio questo il senso del nuovo progetto: una celebrazione intima della vulnerabilità che diventa forza creativa.

“LITURGIA” nasce da un periodo di immobilità e introspezione, seguito a un serio problema di salute che ha costretto l’artista a sospendere ogni attività proprio mentre il suo precedente progetto, “&”, stava consolidandosi. thevoto racconta: «Sapevo che una condizione di salute mi stava rendendo molto difficile vivere la mia quotidianità. Da questo stop forzato è nato un viaggio nella mia psiche: mesi di immobilità e riabilitazione in cui non potevo cantare, ma ho inciso dentro di me nuove canzoni.»

Il singolo si inserisce in un territorio sonoro che unisce modernità e introspezione, con una produzione firmata da Blackeye. Le sonorità urban si alternano ad aperture melodiche e atmosferiche, su cui si innesta la voce cruda e autentica di thevoto. Il risultato è una composizione che bilancia tensione e delicatezza, evocando il contrasto tra sacro e quotidiano.

Il cuore del brano risiede nella dicotomia tra l’immagine esterna e la verità interiore, tra ciò che viene taciuto e l’urgenza di esprimersi. “LITURGIA” diventa così un processo di guarigione, una trasfigurazione del dolore in consapevolezza, una sorta di rito personale attraverso cui l’artista tenta di scardinare vecchi schemi per ritrovare una forma più autentica del proprio sé.

L’esperienza di isolamento e di riabilitazione ha rappresentato per thevoto un momento di ridefinizione esistenziale e creativa. Il nuovo singolo testimonia questa evoluzione: dall’arresto forzato è nata una nuova energia, un’urgenza espressiva capace di trasformare la sofferenza in linguaggio. Come afferma lo stesso artista, l’obiettivo è smettere di usare l’estetica come scudo e permettere che questa coincida finalmente con ciò che si è davvero.

Con “LITURGIA” inizia il percorso che porterà alla pubblicazione del primo album, “Quello che non abbiamo costruito”, un’opera che promette di esplorare ulteriormente i temi dell’identità, della perdita e della rinascita. È un ritorno che porta con sé la maturità di chi ha attraversato il silenzio e ne ha fatto musica.

thevoto riemerge quindi dal suo personale rito di passaggio con una nuova consapevolezza. “LITURGIA” non è solo una canzone, ma una dichiarazione d’intenti: la pagina successiva di un libro che, dopo due anni di sospensione, riprende finalmente il suo corso.