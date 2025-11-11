Connect with us

THOMAS RAGGI: il 5 dicembre esce il suo album d’inediti “MASQUERADE”

Il 5 dicembre segna una nuova tappa nel percorso artistico di Thomas Raggi, che con “Masquerade” presenta il suo primo album solista. Il progetto, prodotto da Tom Morello – leggenda dei Rage Against The Machine e simbolo del rock mondiale – si distingue per una serie di collaborazioni internazionali di altissimo livello e per un approccio al rock autentico e diretto.

Composto da otto tracce, “Masquerade” ospita nomi come Beck, Nic Cester, Alex Kapranos, Maxim, Hama Okamoto, Sergio Pizzorno, Chad Smith, Matt Sorum, Luke Spiller e Upsahl. L’album è un viaggio tra sonorità e generazioni diverse, unite dalla passione per la musica e dall’energia del rock più vero. Ogni brano nasce come una collaborazione spontanea, frutto della libertà creativa e della voglia di suonare insieme.

Nel presentare il progetto, Thomas Raggi racconta: “Questo disco nasce da una mia esigenza artistica e dalla voglia di raccontare me stesso e la mia visione della musica. Dietro c’è tanto lavoro e dedizione ma realizzarlo è stato allo stesso tempo naturale. Nell’ultimo anno, il rapporto con Tom si è solidificato sempre di più. Abbiamo avuto modo di suonare insieme molto, lui mi ha coinvolto in alcuni suoi festival e suoi concerti. È stato spontaneo per me coinvolgerlo nel mio progetto e chiedergli di produrlo e aiutarmi a strutturarlo. Lavorare a questo progetto con lui è stato bellissimo, ma ciò che è accaduto dopo è andato ben oltre ogni mia aspettativa. Riunire intorno al mio disco così tante icone della musica, ed avere anche il piacere di conoscerne altrettante, mi ha ricordato che la musica non ha confini; che bisogna seguire il proprio istinto e la propria ispirazione, ignorare le regole imposte e semplicemente fare ciò che si sente. La storia dei Måneskin me lo insegna, ma ora ne ho la conferma definitiva. Mi sento come se coloro che hanno fatto la storia della musica mi stessero poggiando una mano sulla spalla, dicendomi ‘Sei sulla strada giusta’.”

Le collaborazioni contribuiscono a dare all’album un carattere cosmopolita e sperimentale. In “Getcha!” si incontrano Beck e Nic Cester, accompagnati dalla batteria esplosiva di Chad Smith; “Cat Got Your Tongue” porta la firma di Sergio Pizzorno dei Kasabian, mentre Maxim dei The Prodigy partecipa alla co-scrittura di “Fallaway”. La dimensione più pop-rock emerge in “Lucy”, con Upsahl e Hama Okamoto, mentre Alex Kapranos dei Franz Ferdinand presta la sua voce a una rivisitazione energica di “You Spin Me Round (Like A Record)”.

Anche i protagonisti di queste collaborazioni hanno espresso entusiasmo per il progetto. “Thomas ed io ci siamo avvicinati grazie alle nostre comuni radici italiane e alla passione per il rock. È stato davvero emozionante vedere un chitarrista così giovane e talentuoso così appassionato di musica. Fin da quel primo incontro, abbiamo deciso di collaborare ed esplorare nuove idee insieme. Per me, è un’altra occasione per sostenere il rock and roll e dimostrare che è ancora importante. Vedo questo progetto come parte del mantenimento di questa tradizione.” ha dichiarato Tom Morello.

Anche Nic Cester ha raccontato: “È stata una collaborazione divertente e mi è piaciuta la sfida di cantare fuori dalla mia zona di comfort. C’erano molte persone interessanti coinvolte in questa canzone, quindi sono stato molto felice di essere stato coinvolto.”

Sulla reinterpretazione di “You Spin Me Round”, Alex Kapranos ha aggiunto: “Ero davvero felice quando Thomas e Tom mi hanno chiesto di unirmi a loro in questa nuova versione di You Spin Me Round. Ricordo quando ero bambino, quando ho sentito quella canzone per la prima volta e l’ho adorata. Ho amato quella canzone per tutta la vita. Quando mi hanno mandato la registrazione iniziale che avevano fatto, l’ho adorata! In particolare la sezione con l’assolo di chitarra al centro. Ho pensato: ‘Ecco come dovrebbe essere una cover.’ Dovrebbe catturare l’energia della canzone ma anche aggiungere qualcosa di diverso, un po’ di personalità, e questa ha sicuramente questo. Spero che la gente si diverta ad ascoltarla tanto quanto ci siamo divertiti a registrarla.”

Tra gli altri contributi, Hama Okamoto ha raccontato: “Sono entusiasta di partecipare a questo progetto come musicista giapponese. Suonare la sezione ritmica con il mio artista preferito Chad Smith è stato assolutamente fantastico ed emozionante. Thomas, ci vediamo sul palco presto!” mentre Upsahl ha aggiunto: “Far parte di questa canzone è stato un sogno. Il giorno in cui l’abbiamo scritta, ci è venuta in mente di getto. Sono una grande fan di Thomas, della sua visione e di tutti quelli che hanno lavorato a questo disco. Sono così felice che sia finalmente uscito.”

“Masquerade” non è solo un debutto solista, ma anche una dichiarazione d’amore verso il rock contemporaneo e le sue infinite possibilità. È un progetto costruito con rispetto, energia e collaborazione, che unisce generazioni e stili in un unico linguaggio. L’album sarà disponibile dal 5 dicembre e promette di essere una delle uscite più attese della scena rock internazionale di fine anno.

