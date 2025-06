Thule Aion: viaggiare con stile, praticità e consapevolezza

Thule presenta la sua nuova collezione Aion, una linea di prodotti progettati per chi abbraccia uno stile di vita attivo e dinamico. La collezione unisce praticità, design minimalista e un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale.

Thule Aion carry on spinner è un bagaglio a mano compatto, ideale per viaggi di lavoro o avventure nel tempo libero. Progettato per il viaggiatore attivo, è dotato di un rivestimento interno in TPU facile da pulire che consente di separare gli indumenti sporchi o l’attrezzatura da esterno. Le grandi ruote posteriori garantiscono un movimento fluido su terreni difficili e la maniglia telescopica a V assicura una maneggevolezza ottimale. Disponibile nei colori Nutria, Dark Slate e Black.

Thule Aion travel backpack 28L è perfetto per le giornate intense o i weekend fuori porta. Con il pannello posteriore che si apre completamente come una valigia, consente un facile accesso e un’organizzazione efficiente del contenuto. All’interno, un divisorio ripiegabile con fodera in TPU permette di separare indumenti umidi o attrezzatura sportiva dal resto della borsa. Disponibile in Nutria, Dark Slate e Black.

Thule Aion tote bag è la scelta perfetta per chi cerca versatilità tra lavoro e tempo libero. Combina praticità e design elegante con funzionalità utili come una custodia imbottita per il pc, un’ampia tasca per indumenti bagnati o sporchi e una tracolla removibile. Disponibile in Nutria e Black.

Thule Aion sling bag è un accessorio compatto e versatile. Dotata di divisori interni e tasche con cerniera, è perfetta per tenere organizzati gli oggetti essenziali durante gli spostamenti. Ideale anche per viaggi, con una tasca di sicurezza esterna per passaporto e denaro. Disponibile in Nutria, Dark Slate e Black.

Thule Aion toiletry bag, una trousse da toilette minimalista, è realizzata in tessuto resistente all’acqua con un fondo in Hypalon, garantendo la sicurezza e l’organizzazione degli oggetti essenziali. La pochette interna, conforme alle regole TSA, riduce la necessità di sacchetti di plastica. Disponibile in Nutria.

Un aspetto distintivo della collezione Thule Aion è la sua attenzione alla sostenibilità: ogni prodotto è realizzato in tela cerata riciclata al 100% e priva di PFC, con materiali di produzione certificati bluesign, un marchio di qualità internazionale che assicura un processo produttivo rispettoso dell’ambiente, dei lavoratori e dei consumatori. La modularità dei prodotti Thule Aion li rende funzionali per molteplici attività, dalla vita quotidiana ai viaggi avventurosi in tutto il mondo, grazie alle loro caratteristiche rimovibili e comprimibili.

Dal 1942, Thule si impegna a supportare le persone attive con una vasta gamma di prodotti di alta qualità che consentono di trasportare ciò che è importante, con sicurezza, facilità e stile. I prodotti Thule, venduti in oltre 138 paesi, continuano a incarnare lo spirito del loro slogan: “Bring your life”.