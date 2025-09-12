Connect with us

Thule: innovazione e stile per il ritorno alla routine quotidiana

Con l’arrivo di settembre, si ritorna alla routine quotidiana, e Thule offre soluzioni ideali per chi è sempre in movimento. La nuova linea di zaini e valigie di Thule unisce stile e funzionalità, progettata per trasportare con comfort e sicurezza laptop, documenti e accessori tecnologici in ogni spostamento giornaliero.

Thule Aion Travel Backpack 40L è una scelta perfetta per chi affronta giornate dinamiche o trasferte di lavoro. Con una capacità di 40 litri, questo zaino si mantiene entro i limiti del bagaglio a mano per voli aerei. Il design consente un’apertura posteriore completa, simile a una valigia, facilitando un accesso e un’organizzazione del contenuto efficienti.

La Thule Subterra 2 Carry On è invece pensata per i viaggiatori moderni che cercano praticità ed eleganza. Il design intelligente include un pannello di compressione degli indumenti rimovibile, ottimizzando lo spazio e mantenendo l’ordine durante il trasporto. Realizzata con materiali certificati bluesign®, questa valigia garantisce la protezione di lavoratori, consumatori e ambiente.

Per chi cerca versatilità tra lavoro e tempo libero, la Thule Aion Tote Bag si distingue per il suo design elegante e le sue numerose funzionalità. Tra queste, una tasca imbottita per il PC e uno scompartimento per indumenti umidi o sporchi, con una tracolla removibile per la massima praticità.

Infine, lo zaino Thule Subterra 2 mescola un’estetica semplice e sofisticata con praticità. Con tasche principali e spazi imbottiti per dispositivi tecnologici, garantisce la sicurezza e l’organizzazione dei propri oggetti, mentre il pannello posteriore in tessuto a rete imbottito e ventilato offre comfort nel trasporto. Anche questo zaino è certificato bluesign.

 

