Tiromancino: domani in concerto al Parco Colonia Montana di Agerola

I Tiromancino, band fondata e guidata da Federico Zampaglione, si esibiranno mercoledì 7 agosto alle 21.00 al Parco Colonia Montana ad Agerola. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti a sedere.

La serata, condotta da Gianmaurizio Foderaro, avrà inizio con l’esibizione dei Tiromancino che presenteranno il nuovo singolo “Puntofermo”. La band, attiva dal 1989, ha sempre cercato di unire forme canzone a sonorità non convenzionali, ottenendo un grande successo sia di critica che di pubblico.

Con tredici album all’attivo, i Tiromancino continuano a conquistare il pubblico con la loro musica e le loro performance dal vivo. Il concerto di Agerola sarà un’occasione unica per godersi la loro musica in un contesto naturalistico spettacolare come quello della Costiera Amalfitana.

Il “Festival dell’Alta Costiera Amalfitana” ospita quest’evento imperdibile che vedrà la presenza di Rai Radio Tutta Italiana, media partner dell’evento insieme a Rai Isoradio, che trasmetteranno in diretta per raccontare la manifestazione e il territorio.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e della natura, che unisce arte e paesaggio in un mix di emozioni e suggestioni uniche.