TIROMANCINO: il nuovo singolo “MI RITUFFO NELLA NOTTE” in uscita venerdì 18 aprile

I Tiromancino, una delle band più amate del panorama musicale italiano, sono pronti a incantare nuovamente i propri fan con l’annuncio del loro nuovo singolo: “Mi rituffo nella notte”. La canzone, descritta come un brano dal ritmo ipnotico e ammaliante, farà il suo debutto su tutte le piattaforme digitali e nelle stazioni radio a partire da venerdì 18 aprile, distribuita da EMI Records Italy / Universal Music Italia.

L’anima creativa dietro a questo nuovo progetto è ancora una volta Federico Zampaglione, autore sia del testo che della musica. Zampaglione ha curato personalmente anche la produzione del brano, affiancato da Leo Pari e Simone Guzzino, un team che promette un sound fresco e coinvolgente.

Le prime indiscrezioni rivelano che “Mi rituffo nella notte” presenta degli echi “battistiani”, un riferimento al grande Lucio Battisti che non mancherà di stuzzicare l’orecchio dei cultori della musica d’autore italiana. Il testo, inoltre, è caratterizzato da un velo di ironia, elemento che spesso contraddistingue la scrittura di Zampaglione.

Lo stesso Federico Zampaglione ha svelato la genesi inaspettata del brano: “Questa canzone è nata di getto in una notte, dopo una discussione con mia moglie. Lei mi chiese arrabbiata: “che fai senza di me?”. Io l’ho guardata…poi le ho risposto d’istinto e in modo ironico “mi rituffo nella notte”. Un quarto d’ora dopo avevo in mano la canzone!”. Un aneddoto che sottolinea la capacità dell’artista di trasformare momenti di vita quotidiana in ispirazione musicale.

Questo ritorno discografico precede un evento molto atteso dai fan dei Tiromancino: il tour estivo con cui la band celebrerà il 25° anniversario di “La descrizione di un attimo”, l’album che ha consacrato il loro successo presso il grande pubblico. L’uscita di “Mi rituffo nella notte” rappresenta quindi un’anteprima emozionante di ciò che attende il pubblico durante i prossimi mesi, unendo la novità del nuovo singolo alla celebrazione di un disco storico. I fan sono pronti a “rituffarsi” nella musica dei Tiromancino.