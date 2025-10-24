TIZIANO FERRO: esce oggi “Sono un grande”

Dopo tre anni di assenza, il cantautore Tiziano Ferro torna sulla scena musicale con il suo nuovo album di inediti intitolato “Sono un Grande”. Presentato oggi, venerdì 24 ottobre, questo nuovo progetto discografico segna il debutto di Ferro sotto l’etichetta Sugar Music e promette di sorprendere i fan con 11 tracce ricche di emozioni e riflessioni personali, caratteristiche che lo hanno reso uno degli artisti più amati nel panorama musicale italiano.

Il brano di apertura, “Cuore Rotto”, ha già conquistato le radio, e da oggi il nuovo singolo “Fingo&Spingo” continuerà a cavalcare l’onda del successo. Il videoclip del singolo, diretto da Giulio Rosati e prodotto da Borotalco.tv, offre uno sguardo metaforico sulla fama, simboleggiata da una scala che Tiziano sale per trovare libertà e sicurezza.

Sono un Grande è un lavoro che ha richiesto oltre due anni di impegno, tra difficoltà e cambiamenti personali per Tiziano Ferro. L’album esplora temi di crescita e amore per la musica, riflettendo la sincerità “spiazzante” che ha caratterizzato la carriera venticinquennale dell’artista.

A coronare il ritorno dell’artista, è già in corso la vendita dei biglietti per il tour STADI26, con oltre 300.000 tagliandi già venduti. Il tour porterà Tiziano ad esibirsi in 12 delle principali città italiane, tra cui Milano, Roma, e Napoli, eventi che si preannunciano indimenticabili per i fan.

Il nuovo album, oltre a “Cuore Rotto” e “Fingo&Spingo”, contiene altre 9 tracce inedite, tra cui “Sono Un Grande” e “Meritiamo Di Più”. A queste, si aggiunge una bonus track, “Tra le Mani un Cuore”, un brano nato dalla collaborazione con artisti di rilievo come Nek e Massimo Ranieri. Disponibile in diversi formati, dall’esclusivo vinile colorato al classico CD nero, “Sono Un Grande” è accessibile anche in una versione speciale su Amazon Music.

Tiziano Ferro ci ricorda che il vero successo sta nella sincerità e nel raccontare la propria verità attraverso la musica, un concetto che continua a esplorare nel suo singolo “Fingo&Spingo”. “Ho iniziato una vita nuova, con nuove persone e nuovi team di lavoro che hanno capito queste canzoni e mi hanno detto: ‘Tu sei matto, queste canzoni noi le dobbiamo fare!’”, riflette l’artista.