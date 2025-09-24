TIZIANO FERRO: il 24 ottobre esce il nuovo album “SONO UN GRANDE”

Tiziano Ferro annuncia il suo ritorno sulla scena musicale con un nuovo album di inediti intitolato “Sono un Grande”, in uscita il 24 ottobre. Questo lavoro, che rappresenta il primo progetto dell’artista in collaborazione con l’etichetta Sugar Music, sarà disponibile in formato CD, vinile, e digitale. “Sono un Grande” è il risultato di oltre due anni di lavoro, durante i quali Ferro ha affrontato cambiamenti significativi, mettendo sempre al centro del suo percorso l’amore per la musica.

Del nuovo album farà parte anche il singolo “Cuore Rotto”, già campione d’ascolti nelle radio italiane per due settimane consecutive. Questo brano, scritto da Tiziano Ferro e prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini, è un esempio dell’abilità del cantautore di raccontare emozioni personali e universali, trovando una profonda connessione con il pubblico.

L’edizione fisica dell’album offrirà delle esclusive che faranno felici i collezionisti: un vinile rosso e un CD autografato saranno disponibili solo sullo store di Sugar Music, mentre Amazon proporrà una versione del vinile bianco con una cover alternativa. In tutti gli store sarà comunque possibile acquistare la versione tradizionale in vinile nero e CD nero.

Parallelamente all’uscita dell’album, Tiziano Ferro si prepara al suo attesissimo tour STADI26, che lo vedrà protagonista in 12 date nelle principali città italiane. L’entusiasmo dei fan è stato tale che oltre 200.000 biglietti sono stati venduti in poche ore, portando a raddoppiare le date a Milano e Roma. Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, partirà il 30 maggio 2026 a Lignano e si concluderà il 12 luglio a Messina. Radio Italia Solomusicaitaliana sarà la radio ufficiale del tour.