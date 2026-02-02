TIZIANO FERRO: “SONO UN GRANDE” certificato disco d’oro

Continua il successo di Tiziano Ferro, che con il suo ultimo album “Sono un grande” ha già conquistato il Disco d’Oro e si prepara a tornare sul palco con un nuovo tour negli stadi, STADI26, che ha già totalizzato oltre 350.000 biglietti venduti per le sue 12 date nelle principali città italiane.

L’uscita di “Sono un grande” ha inaugurato un capitolo importante della carriera del cantautore di Latina. Il disco, che ha debuttato al primo posto in classifica, è stato definito “necessario e terapeutico, un album liberatorio e con un forte sguardo rivolto al futuro, un disco che racconta di un artista sopravvissuto a sé stesso e al suo successo che è entrato nella seconda parte della sua carriera.”

Dopo il successo dei singoli “Cuore Rotto” e “Fingo&Spingo”, è la title track “Sono un grande” a proseguire la corsa nelle classifiche radiofoniche, confermando il momento d’oro di Tiziano Ferro. Il tour 2026 rappresenterà anche un’occasione per celebrare i 25 anni di carriera dell’artista, il cui esordio risale al lontano 22 giugno 2001 con il singolo “Xdono”, che raggiunse il terzo posto nella classifica dei singoli più venduti in Europa nel 2002.

Durante il tour, organizzato e prodotto da Live Nation, Ferro presenterà dal vivo i brani del nuovo album insieme ai successi che hanno scandito la sua carriera, da “Xdono” ai grandi classici che hanno segnato la musica italiana degli ultimi due decenni. Radio Italia Solomusicaitaliana sarà la radio ufficiale dell’evento.

Le 12 tappe dello “STADI26” tour porteranno il cantautore in giro per tutta la penisola, da nord a sud:

30 maggio 2026 Lignano – Stadio Teghil

6 e 7 giugno 2026 Milano – Stadio San Siro

10 giugno Torino – Allianz Stadium

14 giugno Bologna – Stadio Dall’Ara

18 giugno Padova – Stadio Euganeo

23 giugno Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

27 e 28 giugno Roma – Stadio Olimpico

3 luglio Ancona – Stadio Del Conero

8 luglio Bari – Stadio San Nicola

12 luglio Messina – Stadio San Filippo

Con oltre venti milioni di dischi venduti nel mondo, Tiziano Ferro conferma il suo ruolo di artista internazionale e punto di riferimento della musica pop italiana. Dalla sua prima uscita con “Rosso relativo” – uno dei dischi italiani più venduti di sempre con più di due milioni e mezzo di copie – fino all’attuale “Sono un grande”, Ferro ha saputo reinventarsi, mantenendo una cifra stilistica autentica e riconoscibile.

Autore, produttore e voce tra le più amate del panorama musicale, ha all’attivo nove album in studio e una raccolta che lo consacrano come uno degli artisti più influenti e apprezzati nel panorama italiano e internazionale. Canta in più lingue – inglese, spagnolo, portoghese e francese – e nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti di fama mondiale.

Nel 2026, il ritorno dal vivo negli stadi segnerà non solo un evento musicale di grande impatto, ma anche un nuovo inizio per un artista che, dopo oltre vent’anni di carriera, continua a rinnovarsi con la stessa energia e passione degli esordi. Come recita una delle sue stesse dichiarazioni, “Sono un grande è un disco di rinascita, di consapevolezza e di libertà, nato da un percorso personale e artistico profondo.”

Il pubblico italiano si prepara dunque ad accogliere di nuovo uno dei cantautori più amati, in un tour che si preannuncia come uno dei più partecipati e significativi della prossima stagione musicale.