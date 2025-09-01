Connect with us

Senza categoria

TIZIANO FERRO: torna con il nuovo singolo "CUORE ROTTO"

Published

Dopo un lungo periodo di pausa musicale e assenza dai social, Tiziano Ferro è pronto a calcare nuovamente la scena musicale con “Cuore Rotto”, il suo nuovo singolo inedito, disponibile dal 5 settembre in tutti gli store digitali e in radio. Questo atteso ritorno segna non solo l’uscita di una nuova canzone, ma anche l’inizio di una nuova fase nella carriera del cantautore.

“Cuore Rotto”, scritto da Ferro e prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini, rappresenta un cambiamento importante per l’artista. Dopo oltre vent’anni di collaborazione, Ferro ha scelto di cambiare sia management che etichetta discografica. Infatti, il brano segna il debutto della collaborazione con Paola Zukar e Big Picture Management, oltre alla firma con l’etichetta Sugar Music e il rinnovo editoriale con Sugar Music Publishing.

Tiziano Ferro si era ritirato dalla scena musicale due anni fa, dopo aver concluso con successo il suo tour negli stadi italiani, dove aveva raccolto oltre 570 mila spettatori. Parallelamente, aveva pubblicato il suo primo romanzo, “La Felicità al Principio”, che aveva segnato un anno di cambiamenti significativi nella sua vita privata.

Ferro racconta come “Cuore Rotto” sia nato: “Ho scritto «Cuore Rotto» un giorno in cui gli amici mi avevano convinto ad andare via da Los Angeles per staccare un po’ la testa da tutto quello che stava accadendo. Sono salito nella mia camera di hotel con l’idea di scendere pochi minuti dopo per andare a cena ma nel silenzio di quella stanza vuota sono stato assalito da quello che sarebbe poi diventato il primo provino di «Cuore Rotto». Il testo e la musica mi sono venuti fuori di getto e non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere”.

Con oltre 20 anni di carriera e più di 200 canzoni pubblicate in cinque lingue diverse, Ferro continua a esplorare nuove direzioni artistiche. Il cantautore ha espresso il rinnovato entusiasmo per il suo mestiere grazie alla collaborazione con il nuovo team: “Lavorare con un nuovo team mi ha dato l’opportunità di guardare con occhi nuovi a quello che faccio, è stata l’occasione per cambiare alcuni aspetti del lavoro ed innamorarmi nuovamente del mestiere della musica”.

Ferro si dice anche soddisfatto della collaborazione con i produttori del nuovo singolo: “Con Marz e Zef mi sono sentito subito in sintonia, una sorta di magia che ha reso più semplice e senza timori la ricerca della direzione giusta da prendere per un brano per me così importante”. “Cuore Rotto” emerge così come un brano catartico e potente, capace di trasformare e raccontare emozioni personali in storie universali. Con “Cuore Rotto”, Tiziano Ferro torna a cantare se stesso, regalando ai suoi fan nuove emozioni da vivere e condividere.

