Tommaso Paradiso a SalernoSounds: la tappa giovedì 23 luglio, al via domani la prevendita

Giovedì 23 luglio 2026 Piazza della Libertà di Salerno si trasformerà in una grande arena a cielo aperto per accogliere il ritorno dal vivo di Tommaso Paradiso, protagonista della nuova edizione di SalernoSounds. L’annuncio è arrivato con il lancio della seconda edizione del festival, che per l’estate 2026 conferma una line-up di grandi nomi della musica italiana.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra i più trasmessi dalle radio, il cantautore romano prepara la nuova avventura estiva con una serie di concerti che seguono il tour nei palasport. La tappa di Salerno rappresenta uno dei sei appuntamenti estivi prodotti da Live Nation e promette uno spettacolo all’insegna di energia, emozione e condivisione.

Il tour celebra il nuovo album “Casa Paradiso” e raccoglie anche i grandi successi della carriera di Paradiso, in una scaletta che mescola presente e passato. Il ritorno alla dimensione live segna per l’artista l’occasione di rinnovare il contatto diretto con il pubblico: “Il ritorno alla dimensione live, quella che da sempre sente più sua, rimette al centro il rapporto diretto con il pubblico e riaccende la solidissima band che da anni lo accompagna, parte integrante della sua identità dal vivo.”

Sul palco con Paradiso ci sarà la formazione che da tempo lo segue: Matteo Cantaluppi alla direzione musicale e alle tastiere, Silvia Ottanà al basso, Angelo Trabace al pianoforte, Gianmarco Dottori alla chitarra acustica, Nicola Pomponi e Marco Antonio Musella alle chitarre elettriche, Daniel Fasano alla batteria e le coriste Roberta Montanari e Alice Barbara Tombola.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 14:00 di martedì 31 marzo online e nei punti vendita autorizzati.

Il concerto di Paradiso sarà il terzo evento confermato di SalernoSounds 2026, dopo gli annunci di Frah Quintale (martedì 21 luglio) e Sfera Ebbasta (sabato 25 luglio). La line-up definitiva della manifestazione, ideata e organizzata da Anni 60 Produzioni con il supporto del Comune di Salerno, sarà resa nota nelle prossime settimane.

Con questa nuova edizione, SalernoSounds si prepara a consolidare il suo ruolo di grande kermesse estiva del Sud Italia, trasformando la città in un palcoscenico musicale di primo piano e offrendo al pubblico un’esperienza che unisce musica, emozioni e spettacolo nel cuore del Mediterraneo.