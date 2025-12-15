Tommaso Paradiso porta “I romantici” al 76° Festival di Sanremo

Tommaso Paradiso torna sul palco del 76° Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, una canzone che rappresenta un nuovo capitolo nella carriera del cantautore romano. Il pezzo, già disponibile in presave, si presenta come “un abbraccio, scritto pensando a tutte le persone a cui vuole bene e dedicato a chi ama”.

“I romantici” segna il ritorno di Paradiso al grande pubblico del Festival, confermando la sua capacità di intrecciare emozioni autentiche e melodia pop. Il cantautore continua a raccontare l’amore e i legami affettivi attraverso la sua scrittura diretta e riconoscibile, portando a Sanremo un brano che si preannuncia come una delle proposte più sincere e personali della manifestazione.

Il 2026 si prospetta come un anno ricco di impegni e successi per l’artista. Venerdì 28 novembre è uscito il suo nuovo album “Casa Paradiso”, pubblicato per Columbia Records/Sony Music Italy. Il disco segue un percorso coerente con il suo universo musicale, fatto di introspezione, nostalgia e vitalità. L’album è stato preceduto dai singoli “Lasciamene un po’” e “Forse”, quest’ultimo arrivato al primo posto della classifica Earone come brano più ascoltato in radio e in televisione.

Parallelamente all’uscita del nuovo lavoro, Paradiso ha annunciato il tour “Tommaso Paradiso Palasport 2026”, prodotto da Live Nation, che lo porterà ad aprile nei principali palazzetti italiani. Una tournée che si preannuncia come un grande evento, pensato per incontrare dal vivo il suo pubblico e condividere le nuove canzoni insieme ai grandi successi del passato.

Con “I romantici”, Tommaso Paradiso conferma il suo ruolo tra i protagonisti della scena musicale italiana. Il brano, in gara a Sanremo, si inserisce in un momento di intensa creatività, suggellato dall’uscita del nuovo album e dai prossimi concerti nei palasport. Un ritorno che profuma di energia, autenticità e, soprattutto, di amore per la musica e per le persone che da anni accompagnano il suo percorso artistico.