TOMMY CASH e TONY EFFE insieme: fuori oggi una nuova versione di Espresso Macchiato

TOMMY CASH sorprende ancora! Fuori ovunque domani “ESPRESSO MACCHIATO – Remix” feat. TONY EFFE, una nuova imperdibile versione della hit virale “ESPRESSO MACCHIATO” (Epic / Sony Music) con cui l’artista estone partecipa all’Eurovision Song Contest 2025.

Una collaborazione che si prospetta esplosiva e che vede per la prima volta insieme TOMMY CASH e TONY EFFE, due hitmaker dissacranti e provocatori.

La versione originale del brano, che ha già conquistato il vertice della classifica Viral 50 italiana di Spotify e la Top 50 dell’Airplay radiofonico italiano, è da settimane in trend su TikTok e continua a macinare milioni di stream con 16 milioni di visualizzazioni su YouTube, 27 milioni di creazioni e 17k visualizzazioni su TikTok.

Conosciuto come visual artist capace di creare e interpretare le tendenze globali in chiave originale e umoristica, Tommy Cash si è fatto conoscere in tutto il mondo per il suo immaginario stravagante e ironico.

Dopo aver conquistato la scena estone, il suo successo ha rapidamente raggiunto anche gli altri paesi portandolo ad esibirsi in giro per gli Stati Uniti e l’Europa, calcando i palchi dei più grandi festival come Glastonbury, Sziget e Roskilde, davanti a un pubblico di decine di migliaia di persone.

Tommy Cash ha collaborato con artisti del calibro di Charli XCX, Diplo, Bones, Boys Noize, Quebonafide, A.G. Cook. Ha lavorato anche insieme a figure nel mondo della moda, come Rick Owens, Maison Margiela e Adidas.

Tony Effe è tra i protagonisti della scena urban italiana, con oltre 1,5 miliardi di streaming, 37 Dischi di Platino e 11 Dischi d’Oro. Dopo un 2024 pieno di successi, tra cui più di 15 date nei festival, un doppio sold out al PalaEur di Roma e il debutto all’Unipol Forum di Assago, quest’estate sarà in tour con nuove date attesissime.