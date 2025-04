TOMMY CASH: l’artista estone all’Eurovision Song Contest 2025 con “ESPRESSO MACCHIATO”

Tommy Cash, l’eclettico artista estone, si prepara a fare il suo debutto all’Eurovision Song Contest 2025 con la sua hit virale “ESPRESSO MACCHIATO”. Conquistando il primo posto nella classifica Viral 50 italiana di Spotify e entrando nella Top 50 dell’Airplay radiofonico italiano, la sua musica ha già superato i confini nazionali per diventare un fenomeno globale.

Con oltre 17.600 creazioni e 32 milioni di visualizzazioni su TikTok, Tommy Cash ha dimostrato di essere una forza creativa senza limiti. La sua immaginazione stravagante e ironica lo ha reso noto in tutto il mondo, portandolo ad esibirsi in festival prestigiosi come Glastonbury, Sziget e Roskilde, di fronte a un vasto pubblico internazionale.

Il suo talento non si limita alla musica, ma ha anche collaborato con artisti del calibro di Charli XCX, Diplo e A.G. Cook, oltre a lavorare nel mondo della moda con Rick Owens, Maison Margiela e Adidas. Con un’agenda sempre più carica di impegni internazionali, Tommy Cash è destinato a consolidare la sua posizione come una delle voci più innovative e energiche della scena musicale contemporanea.

Con il suo sound unico e la sua presenza scenica travolgente, Tommy Cash si candida come uno degli artisti da tenere d’occhio nel panorama musicale internazionale. Con “ESPRESSO MACCHIATO” come cavallo di battaglia, non c’è dubbio che questo artista estone abbia tutte le carte in regola per stupire e conquistare il pubblico di tutto il mondo.

L’appuntamento con Tommy Cash all’Eurovision Song Contest 2025 è solo l’inizio di una promettente carriera internazionale per questo talentuoso artista che ha già catturato l’attenzione di migliaia di fan in tutto il mondo.