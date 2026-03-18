TOMMY CASH torna in Italia con il nuovo singolo “FIGARO”: fuori venerdì 20 marzo

Dopo il successo planetario di “Espresso Macchiato”, la hit che ha portato l’artista estone sul podio dell’Eurovision Song Contest 2025, Tommy Cash è pronto a tornare con un nuovo singolo. Il brano si intitola “FIGARO” ed è in uscita venerdì 20 marzo per Epic / Sony Music, dopo essere stato presentato in anteprima live durante la finale del San Marino Song Contest.

Eclettico, provocatorio e dissacrante, Tommy Cash conferma ancora una volta la sua capacità di sorprendere e intrattenere. “FIGARO” si presenta come un inno pop-dance energico e dal sound irresistibile, in cui un testo tagliente si combina a un ritornello travolgente e a una produzione intensa da club. Si tratta di un brano che sintetizza perfettamente lo stile dell’artista, capace negli ultimi anni di distinguersi nel panorama musicale internazionale per originalità e ironia.

Il singolo arriva a pochi mesi dal precedente lavoro “OK”, interamente scritto in italiano, ulteriore conferma del legame che Tommy Cash ha instaurato con il pubblico e la cultura del Bel Paese. Nel nuovo brano, l’artista estone continua il suo percorso di esplorazione linguistica e musicale, fondendo ironia e sperimentazione in una formula che guarda al pop contemporaneo ma con una personalità inconfondibile.

Conosciuto anche come visual artist, Tommy Cash è riuscito a costruire un immaginario unico nel suo genere, in cui si mescolano provocazione, estetica surreale e umorismo. Con il suo stile anticonvenzionale, ha conquistato le scene più prestigiose d’Europa e del mondo, esibendosi in festival come Glastonbury, Sziget e Roskilde davanti a decine di migliaia di persone.

Nel corso della sua carriera, ha collaborato con alcuni dei nomi più influenti della musica internazionale, tra cui Charli XCX, Diplo, Bones, Boys Noize, Quebonafide e A.G. Cook. Il suo talento e la sua visione estetica gli hanno inoltre permesso di lavorare con grandi nomi della moda come Rick Owens, Maison Margiela e Adidas, trasformando ogni progetto in una performance alla frontiera tra musica, arte e linguaggio visivo.

Con “Espresso Macchiato”, Tommy Cash ha rappresentato l’Estonia all’ultimo Eurovision, conquistando il terzo posto e consolidando la sua notorietà in tutto il mondo. Oggi, con “FIGARO”, promette di riconfermare la sua cifra distintiva: un modo di fare musica che unisce irriverenza e creatività, allargando ancora una volta i confini del pop contemporaneo.

Tommy Cash si prepara quindi a un nuovo capitolo della sua carriera, con un singolo che si annuncia come un concentrato di energia e sperimentazione, destinato a risuonare nelle classifiche e nei club di tutto il mondo.