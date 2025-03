Tommy Kuti torna con “Big Boy”: un inno all’identità afroitaliana

Il poliedrico artista Tommy Kuti fa il suo grande ritorno sulla scena musicale con “Big Boy”, il suo nuovo singolo disponibile in radio e digitale da domani.

“Big Boy” è un pezzo autobiografico che racconta la storia di un giovane afroitaliano, dalle difficoltà iniziali alla conquista di una carriera indipendente. Tommy Kuti narra il proprio percorso, fatto di sfide e traguardi, celebrando l’emancipazione e la resilienza. Il brano si distingue per i suoi riferimenti alla cultura nigeriana e italiana, trasformandosi in un vero e proprio inno all’identità afroitaliana.

“Big Boy è la mia storia”, racconta Tommy Kuti. “Il percorso di un giovane afroitaliano che, partendo da contesti precari, arriva a realizzare i suoi sogni. Con questa canzone celebro la determinazione e la voglia di superare ogni ostacolo”.

Nato in Nigeria, Tommy Kuti arriva in Italia con la sua famiglia all’età di due anni e cresce a Castiglione delle Stiviere (Mantova). La sua passione per la musica si manifesta fin da giovanissimo, portandolo a laurearsi a Cambridge e a fondare a Brescia il collettivo rap Mancamelanina. Il suo talento lo porta a essere seguito da Paola Zukar, entrando così in Universal Music, tra i primi artisti di seconda generazione firmati da una major in Italia.

Nel 2016, Tommy collabora con Fabri Fibra nel brano “Su le mani”, mentre nel 2018 pubblica il suo primo album “Italiano Vero”, che include la hit #AFROITALIANO. Parallelamente, diventa uno dei primi speaker di TRX Radio e partecipa al reality Pechino Express insieme a Mirko Frezza.

Nel 2019 esordisce come scrittore con il libro “Ci rido sopra. Crescere con la pelle nera nell’Italia di Salvini” (Rizzoli), dove racconta con ironia la sua esperienza di vita. Si cimenta anche nella recitazione, partecipando allo spettacolo teatrale “Ritorno a Reim” di Thomas Ostermeier. Nel 2023 pubblica il suo secondo album “Summer of Love”, che vede la collaborazione di artisti come Laurah, Slim Gong, Adriana, Nerone, Laurah Djae e JEEZUS.

Sempre in prima linea per la rappresentazione della comunità afroitaliana, Tommy Kuti partecipa al format “Afrocombination” di Real Talk, portando alla luce la ricchezza della cultura afro. A maggio 2024, pubblica il singolo “Milano Be Like”, un brano che denuncia le contraddizioni della città meneghina, tra successi e pregiudizi ancora radicati.

Il 26 settembre 2024 fa il suo debutto cinematografico nel film “Ricomincio da taaac” de Il Milanese Imbruttito, interpretando Obi, un ingegnere costretto a fare le pulizie. Il 31 gennaio 2025 pubblica il brano “Chi sono”, realizzato con Wado ed Esa Abrate, un’intensa riflessione su identità e appartenenza.

Con DJ Marteh e Rebecca Kazadi, Tommy Kuti ha dato vita a AFROWAVE, un format itinerante dedicato all’Afrobeats, il genere musicale che sta conquistando le classifiche internazionali. Un’iniziativa che conferma il suo impegno nel dare visibilità alla cultura afro e ai talenti della nuova generazione.

Con “Big Boy”, Tommy Kuti ribadisce la sua voce unica nel panorama musicale italiano, portando avanti il suo messaggio di determinazione, identità e inclusione. Il brano è pronto a conquistare il pubblico, confermandolo come uno degli artisti più autentici e innovativi della scena rap italiana.