TONY BOY: torna con “WET” feat. Glocky

Il talentuoso rapper italiano Tony Boy sta facendo scalpore nella scena musicale con il suo ultimo singolo “WET” in collaborazione con Glocky. L’artista, noto per la sua autenticità, esplicità e direttezza, continua a dimostrare la sua versatilità e originalità nella nuova traccia, definita un “banger trap con un ritornello martellante”.

Il rapper classe ’99 nato a Padova ha conquistato il pubblico non solo con la sua musica, ma anche con la sua capacità di trasformare il proprio stile passando da suoni crudi a tracce sentimentali. Il suo ultimo progetto, “GOING HARD 3”, ha già ottenuto la certificazione disco d’oro e sta riscuotendo un grande successo durante il suo attuale tour nei club italiani.

Inoltre, l’artista sta portando il suo “Tour Club 2025” in giro per l’Italia, con date che registrano il tutto esaurito in pochissimo tempo. Il tour include tappe in diverse città italiane come Parma, Milano, Firenze, Torino, Brescia, Bologna, Roma, Napoli, Molfetta e Padova.

Il rapporto dell’artista con i suoi fan è profondo e duraturo, come dimostra la costruzione di una solida fanbase nel corso degli anni. Tony Boy continua a evolversi e a sorprendere il pubblico con la sua musica autentica e carica di energia, confermandosi come una delle promesse più brillanti della scena musicale italiana.