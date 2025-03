Tony Effe riceve il Tapiro d’Oro a Striscia la Notizia dopo le critiche di Valerio Scanu

Questa sera a Striscia la Notizia, in onda su Canale 5 alle 20:35, Tony Effe sarà protagonista della consegna del Tapiro d’Oro da parte di Valerio Staffelli. Il rapper è stato coinvolto in una polemica con il collega Valerio Scanu, il quale lo ha criticato per la sua performance al Festival di Sanremo, accusandolo di non saper cantare e di essere stonato.

Nelle sue dichiarazioni, Tony Effe risponde alle critiche con fermezza e risolutezza. Ha dichiarato: “Io lavoro tutti i giorni, a differenza di Valerio… Sono passati 15 anni da quando ha vinto Sanremo, cerchiamo di evolverci!”. Inoltre, il rapper ha manifestato disinteresse per la questione della collana sottolineando il lato politico di Sanremo e il suo divertimento durante l’evento musicale.

Nonostante il dissing con Fedez recentemente, Tony Effe ha affrontato la domanda su chi fosse più stonato tra lui e il rapper milanese con disinvoltura, affermando: “A Sanremo penso io, ma nella vita sicuramente lui”.

Questa non è la prima volta che Tony Effe riceve il Tapiro d’Oro essendo il secondo della sua carriera. Il servizio completo su questo episodio sarà trasmesso stasera durante la puntata di Striscia la Notizia, offrendo ulteriori dettagli su questa controversia nel mondo della musica italiana.