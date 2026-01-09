Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

TopCrime celebra i 50 anni senza Agatha Christie con una maratona-cult

Published

A cinquant’anni dalla scomparsa della Regina del Giallo, TopCrime dedica un intero weekend ad Agatha Christie con una programmazione speciale che ripercorre la sua eredità letteraria e cinematografica. Dalle ore 21.00 di sabato 10 gennaio fino a tutta la giornata di domenica 11, il canale propone una maratona di film e serie tratte dalle sue opere più celebri, rendendo omaggio a una delle autrici più lette e tradotte di tutti i tempi.

La maratona si apre con “Assassinio sull’Orient Express” di Kenneth Branagh, in onda sabato sera, per proseguire con titoli diventati ormai classici: “Poirot a Styles Court”, “Assassinio in Mesopotamia”, “Agatha Christie: 13 a tavola”, “Poirot e i Quattro” e “Assassinio allo specchio”. Domenica 11, dalle prime ore del mattino, gli spettatori potranno immergersi nuovamente nel mondo dell’investigatore belga più famoso con una sequenza di proiezioni che culmina, alle 21.00, con “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh. A chiudere idealmente il tributo sarà “Sipario: l’ultima avventura di Poirot”, l’episodio che segna l’epilogo della carriera del celebre detective.

La maratona celebra 50 anni dalla morte di Agatha Christie, avvenuta il 12 gennaio 1976. In un periodo di rinnovato interesse verso la sua opera, il mondo della cultura si prepara a ricordarla con eventi e mostre. A Londra, la British Library ospiterà nell’ottobre 2026 una grande esposizione dedicata alla scrittrice, mentre a Milano è in corso “50 Pintér x 50 Christie”, una mostra che raccoglie le storiche copertine degli Omnibus Gialli e degli Oscar Mondadori firmate dall’illustratore italo-ungherese Pintér.

Nata il 15 settembre 1890 a Torquay, nel Devon, Agatha Christie fu una pioniera del crime moderno. Fin da bambina si appassionò alla letteratura e alla scrittura, studiando tra l’Inghilterra e Parigi e coltivando anche la passione per il canto lirico. Durante la Prima guerra mondiale servì come infermiera, un’esperienza che le permise di acquisire conoscenze sui veleni, destinati a diventare un elemento ricorrente nei suoi romanzi. Dal contatto con rifugiati belgi trasse ispirazione per creare Hercule Poirot, destinato a diventare uno dei personaggi più iconici del genere giallo.

Christie pubblicò il suo primo romanzo, “Poirot a Styles Court”, nel 1920, dando inizio a una carriera stupefacente. Nel corso della sua vita scrisse oltre 60 romanzi, 150 racconti e 18 opere teatrali, conquistando milioni di lettori e rendendo immortali personaggi come Poirot e Miss Marple. Le sue opere sono state tradotte in più di 50 lingue, con più di 2 miliardi di copie vendute nel mondo.

Nel 1971 ricevette il titolo di Dama dell’Impero Britannico (DBE), riconoscimento conferitole per il suo contributo straordinario alla letteratura. Agatha Christie è ancora oggi l’autrice più tradotta al mondo dopo Shakespeare, e la sua eredità continua a vivere non solo nei libri ma anche attraverso cinema, radio e televisione.

In occasione del cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, TopCrime le dedica un omaggio che è al tempo stesso maratona televisiva e celebrazione collettiva. «La vita ha spesso una trama pessima. Preferisco di gran lunga i miei romanzi», dichiarava la scrittrice, sintetizzando con ironia la sua arte narrativa.

Un’arte che, mezzo secolo dopo la sua morte, continua ad affascinare milioni di spettatori e lettori in tutto il mondo.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Motori

La nuova Mazda CX-6e debutta a Bruxelles: eleganza elettrica e innovazione “soulful”

Spettacolo

TopCrime celebra i 50 anni senza Agatha Christie con una maratona-cult

Spettacolo

Tyla conquista il mondo con “Chanel”: la nuova icona globale della Gen Z

Motori

Kia EV2: il nuovo B-SUV elettrico europeo che democratizza la mobilità a zero emissioni

Spettacolo

Adriana firma con Diggy Dex l’inno olandese per Milano Cortina 2026: “Omhoog 2026 (Come Va)”

Senza categoria

Planet Funk tornano con “Feel Everything”: un nuovo inizio con l’album “Blooom”

Motori

DS Automobiles svela il “Taylor Made N°4 Concept” al Salone di Bruxelles 2026

Motori

La nuova Opel Astra celebra la prima mondiale al Salone dell’Automobile di Bruxelles

Spettacolo

Armand “Mondo” Duplantis torna alla musica con il nuovo singolo “MANS?”

Motori

Leapmotor sceglie il Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 per mostrare il futuro della mobilità elettrica accessibile.

Sport

Suzuki e FITri insieme per l’edizione 2026 del Suzuki Winter Triathlon Circuit

Motori

FIAT svela il nuovo QUBO L: il multispazio pensato per la famiglia moderna

Spettacolo

Casadilego: il silenzio che diventa voce nel suo primo album “Silenzio (tutto di me)”

Spettacolo

Elvis Presley torna al cinema e in musica: arriva “EPiC: Elvis Presley in Concert” di Baz Luhrmann

Motori

Honda chiude il 2025 al vertice: oltre 85.000 immatricolazioni e quota di mercato del 25,7%

Motori

Tesla: la Model Y più conveniente è ora disponibile con una maggiore autonomia

Motori

La nuova Peugeot 408: carisma francese e tecnologia d’avanguardia

Motori

Debutta Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, la Quadrifoglio più estrema di sempre

Motori

BYD rafforza la struttura manageriale in Italia con due nuove nomine
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Tyla conquista il mondo con “Chanel”: la nuova icona globale della Gen Z

La superstar sudafricana Tyla, vincitrice di un GRAMMY® e ormai figura di riferimento per la Generazione Z, continua la sua ascesa inarrestabile sulla scena...

1 giorno ago

Senza categoria

Planet Funk tornano con “Feel Everything”: un nuovo inizio con l’album “Blooom”

Il 2026 si apre all’insegna della musica elettronica con il ritorno dei Planet Funk, uno dei collettivi più rappresentativi della scena dance italiana e...

1 giorno ago

Spettacolo

Armand “Mondo” Duplantis torna alla musica con il nuovo singolo “MANS?”

Dopo aver infranto record nel salto con l’asta e conquistato due ori olimpici, Armand “Mondo” Duplantis torna sotto i riflettori, ma questa volta nel...

1 giorno ago

Spettacolo

Casadilego: il silenzio che diventa voce nel suo primo album “Silenzio (tutto di me)”

In un mondo dominato dalla fretta e dalla costante esigenza di performance, Casadilego sceglie di fermarsi e di ascoltare. Oggi la giovane artista pubblica...

1 giorno ago