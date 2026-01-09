TopCrime celebra i 50 anni senza Agatha Christie con una maratona-cult

A cinquant’anni dalla scomparsa della Regina del Giallo, TopCrime dedica un intero weekend ad Agatha Christie con una programmazione speciale che ripercorre la sua eredità letteraria e cinematografica. Dalle ore 21.00 di sabato 10 gennaio fino a tutta la giornata di domenica 11, il canale propone una maratona di film e serie tratte dalle sue opere più celebri, rendendo omaggio a una delle autrici più lette e tradotte di tutti i tempi.

La maratona si apre con “Assassinio sull’Orient Express” di Kenneth Branagh, in onda sabato sera, per proseguire con titoli diventati ormai classici: “Poirot a Styles Court”, “Assassinio in Mesopotamia”, “Agatha Christie: 13 a tavola”, “Poirot e i Quattro” e “Assassinio allo specchio”. Domenica 11, dalle prime ore del mattino, gli spettatori potranno immergersi nuovamente nel mondo dell’investigatore belga più famoso con una sequenza di proiezioni che culmina, alle 21.00, con “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh. A chiudere idealmente il tributo sarà “Sipario: l’ultima avventura di Poirot”, l’episodio che segna l’epilogo della carriera del celebre detective.

La maratona celebra 50 anni dalla morte di Agatha Christie, avvenuta il 12 gennaio 1976. In un periodo di rinnovato interesse verso la sua opera, il mondo della cultura si prepara a ricordarla con eventi e mostre. A Londra, la British Library ospiterà nell’ottobre 2026 una grande esposizione dedicata alla scrittrice, mentre a Milano è in corso “50 Pintér x 50 Christie”, una mostra che raccoglie le storiche copertine degli Omnibus Gialli e degli Oscar Mondadori firmate dall’illustratore italo-ungherese Pintér.

Nata il 15 settembre 1890 a Torquay, nel Devon, Agatha Christie fu una pioniera del crime moderno. Fin da bambina si appassionò alla letteratura e alla scrittura, studiando tra l’Inghilterra e Parigi e coltivando anche la passione per il canto lirico. Durante la Prima guerra mondiale servì come infermiera, un’esperienza che le permise di acquisire conoscenze sui veleni, destinati a diventare un elemento ricorrente nei suoi romanzi. Dal contatto con rifugiati belgi trasse ispirazione per creare Hercule Poirot, destinato a diventare uno dei personaggi più iconici del genere giallo.

Christie pubblicò il suo primo romanzo, “Poirot a Styles Court”, nel 1920, dando inizio a una carriera stupefacente. Nel corso della sua vita scrisse oltre 60 romanzi, 150 racconti e 18 opere teatrali, conquistando milioni di lettori e rendendo immortali personaggi come Poirot e Miss Marple. Le sue opere sono state tradotte in più di 50 lingue, con più di 2 miliardi di copie vendute nel mondo.

Nel 1971 ricevette il titolo di Dama dell’Impero Britannico (DBE), riconoscimento conferitole per il suo contributo straordinario alla letteratura. Agatha Christie è ancora oggi l’autrice più tradotta al mondo dopo Shakespeare, e la sua eredità continua a vivere non solo nei libri ma anche attraverso cinema, radio e televisione.

In occasione del cinquantesimo anniversario della sua scomparsa, TopCrime le dedica un omaggio che è al tempo stesso maratona televisiva e celebrazione collettiva. «La vita ha spesso una trama pessima. Preferisco di gran lunga i miei romanzi», dichiarava la scrittrice, sintetizzando con ironia la sua arte narrativa.

Un’arte che, mezzo secolo dopo la sua morte, continua ad affascinare milioni di spettatori e lettori in tutto il mondo.