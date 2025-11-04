Connect with us

Spettacolo

Topo Gigio debutta a teatro: il musical “Strapazzami di Coccole” incanta Milano e Roma

Published

Per la prima volta, il mondo del teatro accoglie uno dei personaggi più amati dalla storia della cultura popolare italiana: Topo Gigio. Dal 5 al 15 marzo 2026, presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano, e dal 25 marzo al 5 aprile 2026 al Teatro Brancaccio di Roma, “Topo Gigio – Il Musical: Strapazzami di Coccole Tour” trasformerà il palcoscenico in un magico viaggio di poesia e immaginazione.

Creata nel 1959 da Maria Perego, la figura di Topo Gigio rappresenta un emblema di dolcezza e innocenza che ha catturato i cuori di adulti e bambini per oltre sette decenni. Il musical, diretto dal maestro delle fiabe Maurizio Colombi, è un omaggio al sua creatore e al legame speciale tra madre e figlio, nonché al potere dei sogni.

Il tour, supervisionato artisticamente da Alessandro Rossi e arricchito dalle musiche di Franco Fasano, promette un’esperienza teatrale coinvolgente che alterna realtà e fantasia, ricordi e invenzioni, intessuti in una tela di emozioni e nostalgie capaci di incantare il pubblico di tutte le età.

Un cast di 22 performer, tra ballerini, acrobati, cantanti e attori, animerà la scena con coreografie spettacolari e tecnologie immersive. Topo Gigio, mantenendo il suo iconico look anni ’50, si esibirà in una sfilata di abiti realizzati da Diego Dalla Palma, immortalati da dettagli sartoriali che richiamano l’estetica brillante degli anni ’80.

Il musical non è solo una celebrazione del personaggio televisivo, ma una riflessione sulla crescita e sull’affetto, che esplora il bisogno di appartenenza e il potere della creatività. In perfetta armonia con i brani originali di Fasano, si troveranno canzoni iconiche come “Strapazzami di coccole”, evocando il periodo storico e culturale dello sviluppo del personaggio.

Attraverso una narrazione che unisce realtà storica e immaginario collettivo, appariranno personaggi iconici come Walt Disney, Ed Sullivan e Raffaella Carrà, miscelando leggende con racconti fiabeschi. “Sapete cosa ho scoperto? Che se ci credete davvero… io divento più vivo di chiunque altro in sala. È la magia dell’amore”, dice Topo Gigio, catturando l’essenza del musical.

I biglietti, già disponibili su Ticketone, consentiranno al pubblico di assistere a un’esperienza indimenticabile, in cui la fantasia diventa tangibile e ogni spettatore potrà ritrovare un pezzo della propria infanzia. Non perdete l’opportunità di vivere questa favola moderna, dove il piccolo sogno di una ragazza di fronte a un albero di Natale diventa una leggenda universale.

