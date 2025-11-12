Connect with us

Topo Gigio e il Piccolo Coro dell’Antoniano insieme per “Topo Top”: un inno di gioia e fantasia

Published

Da venerdì 14 novembre 2025 sarà disponibile in digitale “Topo Top”, la prima uscita discografica che unisce due icone del mondo dei bambini: il Piccolo Coro dell’Antoniano e Topo Gigio. Il brano, distribuito da Sony Music Italy, sarà accompagnato dallo stesso giorno dal video ufficiale sul canale YouTube del Piccolo Coro, per un’esperienza musicale che invita grandi e piccoli a cantare e ballare insieme.

“Topo Top” è una canzone dal sound “city pop dance” piena di ritmo e allegria, una melodia pensata per trasmettere energia positiva e spontaneità. Topo Gigio, con la sua inconfondibile dolcezza e la voglia di giocare, diventa protagonista di un brano che celebra la fantasia come chiave per trasformare la realtà quotidiana.

«Lo Zecchino d’Oro e Topo Gigio sono amici di lunga data: due mondi fatti di musica, sogni e tenerezza che da sempre parlano ai bambini. All’Antoniano siamo felici di questa amicizia, perché insieme continuiamo a portare un messaggio di gioia, semplicità e speranza adatto ad ogni età», ha commentato fr. Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano.

Allo stesso modo, Topo Gigio ha raccontato il suo entusiasmo nel modo più genuino possibile: «Il messaggio che voglio mandare con Topo Top è… è… ma in fondo non lo so se è un messaggio. Forse è più semplicemente una carica di allegria, gioia e speranza. Perché oggi più che mai ne abbiamo bisogno!»

Il testo del brano porta la firma del giovane autore e cantautore Rondine, mentre la musica è stata composta dallo stesso Rondine insieme a Matteo Milita. Entrambi hanno collaborato alla produzione con Tom Beaver, mentre il videoclip è diretto da Sabrina Tricarico.

«Dare voce e parole a un personaggio così iconico – e ormai storico – come Topo Gigio è stato per me un grande onore. Questa canzone rappresenta un vero e proprio tributo a Gigio: una superstar pop capace di incarnare felicità e divertimento per bambini, ragazzi e adulti. Topo Top!», ha dichiarato Rondine.

L’iniziativa si inserisce perfettamente nello spirito che da sempre anima l’Antoniano di Bologna, centro nato nel 1954 grazie a Padre Ernesto Caroli. Oggi diretto da fr. Giampaolo Cavalli, l’Antoniano continua a coniugare impegno sociale e attività culturale, offrendo sostegno ai più fragili e promuovendo la creatività tra i più giovani.

Dal 1959 con lo Zecchino d’Oro e dal 1963 con il Piccolo Coro dell’Antoniano, l’istituzione bolognese diffonde valori di solidarietà, accoglienza e fraternità. Grazie alle tante iniziative benefiche e al progetto “Operazione Pane”, oggi l’Antoniano sostiene numerose mense francescane in Italia e nel mondo, garantendo pasti e aiuti a chi ne ha più bisogno.

Il legame tra musica e solidarietà rimane dunque il cuore pulsante dell’Antoniano, che continua a proporre nuove forme di comunicazione e cultura per favorire la coesione sociale. Con “Topo Top”, la tradizione incontra la leggenda di Topo Gigio, portando nelle case un messaggio di leggerezza e speranza che, come ogni buona melodia, non conosce età.

