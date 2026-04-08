Torna a salpare il Titanic: arriva a Milano l’esperienza immersiva in realtà virtuale

A oltre un secolo dal suo tragico e unico viaggio, il Titanic è pronto a solcare di nuovo i mari, almeno virtualmente. Dal 14 maggio 2026 a Milano, presso lo Spazio Bergognone 26, approda “Titanic: un viaggio nel tempo”, un’innovativa esperienza di realtà virtuale che permette di rivivere la leggendaria traversata del celebre transatlantico da una prospettiva completamente nuova.

L’iniziativa, ideata da Fever – piattaforma leader mondiale nella programmazione di esperienze culturali e di intrattenimento dal vivo – invita i visitatori a salire a bordo del Titanic e a lasciarsi trasportare indietro nel tempo. Grazie alla realtà virtuale sarà possibile immergersi in una ricostruzione accurata e interattiva della nave, esplorando ambienti iconici come la scalinata principale, le eleganti sale da pranzo, le cabine di prima classe e i ponti panoramici.

L’esperienza, della durata di circa 45 minuti, si apre nel cuore dell’oceano, a quasi quattro chilometri di profondità, dove i visitatori potranno osservare il relitto nelle sue condizioni attuali. In seguito, grazie a un viaggio temporale, si tornerà al 10 aprile 1912, giorno in cui la nave partì dal porto di Southampton. Attraverso una narrazione cinematica curata nei minimi dettagli e il supporto di esperti di Musealia – incaricati di garantire la precisione storica dell’esperienza – sarà possibile ripercorrere le tappe del viaggio fino all’inevitabile collisione con l’iceberg.

“Titanic: un viaggio nel tempo è un’esperienza unica per il suo design interattivo, concepita per restituire ai visitatori la sensazione di trovarsi davvero a bordo del transatlantico”. I partecipanti potranno infatti interagire con oggetti presenti nell’ambiente virtuale, come gettare carbone nel fuoco per alimentare i motori, e incontrare alcuni protagonisti storici dell’epoca, tra cui il Capitano Edward John Smith e l’ingegnere che progettò la nave.

Oltre alla fedeltà storica, l’esperienza punta a offrire un viaggio profondamente umano, capace di unire educazione e intrattenimento. L’obiettivo di Fever è di “democratizzare l’accesso a esperienze straordinarie e rendere la storia alla portata di tutti grazie alla tecnologia”. L’esperienza si inserisce infatti nel portafoglio globale di progetti immersivi dell’azienda, che continua ad ampliare la propria offerta con iniziative rivolte a famiglie, appassionati di storia e amanti dell’avventura.

Con “Titanic: un viaggio nel tempo”, Milano si prepara ad accogliere un’esperienza immersiva che promette di restituire la grandezza e la drammaticità del transatlantico più famoso di sempre, offrendo al pubblico la possibilità di vivere il passato con gli strumenti del futuro.