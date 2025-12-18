Connect with us

“Totalmente Incompatibili”: Nuzzo e Di Biase tornano a teatro con una nuova tournée nazionale

Published

Prenderà il via il 16 gennaio dal Teatro dell’Aquila di Fermo la nuova tournée teatrale di Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, intitolata “Totalmente Incompatibili”. Dopo il successo di Delirio a due di Eugène Ionesco, per la regia di Giorgio Gallione — che ha collezionato oltre cento repliche tutte esaurite — la coppia comica torna sul palcoscenico con uno spettacolo inedito di cui è anche autrice, coprodotto da Agidi e Nido di Ragno.

Lo spettacolo prende spunto dalla vita reale dei due artisti, anche di coppia, e da un’osservazione ironica della società contemporanea. Nuzzo e Di Biase si definiscono “felicemente inadattabili”, incapaci di adeguarsi alle regole comuni eppure perfettamente complementari nella loro diversità. “Perché amano le diversità, perché si sentono dei pesci fuor d’acqua, perché sono degli outsider, ma soprattutto perché con il loro disagio fatturano”, si legge nella presentazione ufficiale dello spettacolo.

“Totalmente Incompatibili” si propone come un viaggio nel presente, con un tono tanto comico quanto riflessivo. I due attori si interrogano sul ruolo dell’essere umano nell’epoca digitale, tra pigrizia collettiva, smemoratezza e semplificazione dei contenuti. Il loro obiettivo è “privilegiare l’analisi rispetto al giudizio, concedendosi il lusso di fermarsi un attimo e raccontare i disastri che vedono intorno a loro”.

Come sempre nella poetica della coppia, ironia e riflessione si intrecciano. “Consapevoli che non si può ridere di tutto e di tutti, rimangono comunque convinti a provarci fino in fondo”, ponendo allo spettatore la domanda che dà il titolo al progetto: troveranno un punto di accordo, o resteranno totalmente incompatibili?

La tournée, che attraverserà l’Italia fino alla primavera, toccherà numerosi teatri e città, dal nord al sud del Paese. Dopo le prove aperte di Follonica il 10 e 11 gennaio, lo spettacolo approderà a Fermo (16-18 gennaio), per poi toccare tappe in Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e molte altre regioni. Tra le date principali figurano Genova (30-31 gennaio, Politeama Genovese), Firenze (13-14 febbraio, Teatro Puccini), Trieste (22 febbraio, Teatro Orazio Bobbio), Bari (28 febbraio, TeatroTeam), Lecce (1 marzo, Teatro Politeama Greco), Milano (9-12 aprile, Teatro Carcano) e Bologna (17-18 aprile, Teatro Celebrazioni).

Corrado Nuzzo e Maria Di Biase formano una delle coppie più versatili dello spettacolo italiano. Da oltre vent’anni lavorano insieme, spaziando tra teatro, cinema, radio e televisione. Il loro stile, basato su un linguaggio surreale e una comicità intelligente, è diventato un marchio di fabbrica apprezzato da pubblico e critica.

In televisione hanno partecipato alle storiche trasmissioni “Mai dire…” della Gialappa’s Band e “Zelig”, oltre a numerosi programmi Rai e Mediaset come “Quelli che il calcio”, “Amici”, “I migliori anni”, “Stasera c’è Cattelan”, “Boomerissima” e “Lui è peggio di me”. Negli ultimi anni Maria Di Biase si è distinta anche nelle produzioni Amazon Lol 2, Lol Christmas, ProvaProvaSaSa e Lol Talent. Dal 2024 è nel cast fisso del format comico “Comedy Match” su Canale 9, mentre nel 2025 entrambi parteciperanno al programma Prime Video “R.I.P. Roast in Peace”.

Al cinema la coppia debutta nel 2011 con Anche se è amore non si vede di Ficarra e Picone. Seguono numerose pellicole, fino alla loro opera prima da registi e sceneggiatori “Vengo anch’io” (2018), commedia on the road prodotta da Trump e distribuita da Medusa. I loro percorsi individuali si arricchiscono di partecipazioni a film di rilievo come Una gran voglia di vivere, Che vuoi che sia, Bene ma non benissimo, Odio l’estate, Blablababy e Tramite amicizia.

Nonostante i traguardi televisivi e cinematografici, il teatro rimane il loro primo amore. Negli ultimi due anni sono stati protagonisti del fortunato Delirio a due, registrando ovunque il tutto esaurito. Inoltre, per diciassette anni hanno condiviso con Enrico Vaime l’esperienza radiofonica di “Black Out” su Rai Radio2 e, per otto anni, quella di “Numeri Uni” sulla stessa emittente.

Con “Totalmente Incompatibili”, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase tornano dunque al loro habitat naturale, il palcoscenico, per mettere alla prova ancora una volta la forza del loro sodalizio artistico e umano, in un viaggio tra riflessione, ironia e realtà contemporanea.

