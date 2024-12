Toyota: la GR Yaris Rally Cup si prepara al 2025

Toyota Gazoo Racing Italy ha organizzato una speciale sessione di test lunedì 9 dicembre presso il Castelletto Circuit, a Castelletto di Branduzzo. L’occasione è servita per mettere alla prova la Toyota GR Yaris R1T 4X4, coinvolgendo una selezione di piloti, in gran parte Under 25, per un primo contatto con la vettura protagonista della GR Yaris Rally Cup.

L’iniziativa è stata promossa dal reparto corse di Toyota Motor Italia con l’obiettivo di offrire ai partecipanti un’opportunità unica per esplorare le potenzialità di questa vettura, che ha già conquistato un ruolo centrale nel panorama del Campionato Italiano Assoluto Rally. La GR Yaris Rally Cup, infatti, si prepara a celebrare la sua quinta edizione consecutiva nella stagione sportiva 2025, consolidandosi come uno dei campionati monomarca più seguiti.

La chiamata di Toyota Gazoo Racing Italy ha raccolto un ottimo riscontro, con venticinque piloti presenti, tra cui due rappresentanti del panorama rallistico femminile, a testimonianza dell’apertura e inclusività dell’evento. La giornata si è svolta in condizioni climatiche mutevoli: la prima parte è stata caratterizzata da un fondo bagnato, mentre il miglioramento delle condizioni meteo ha permesso di apprezzare le prestazioni della vettura su asfalto asciutto.

La Toyota GR Yaris R1T 4X4 ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità e affidabilità, ottenendo ampi consensi dai piloti, anche grazie agli pneumatici Pirelli montati per l’occasione. Questo test rappresenta un ulteriore passo avanti nel coinvolgimento della comunità rallistica italiana nel progetto della GR Yaris Rally Cup. Toyota Gazoo Racing Italy ha annunciato che a breve verranno svelati i dettagli e le caratteristiche dell’edizione 2025 della GR Yaris Rally Cup.