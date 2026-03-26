Travis Scott e Ye infiammano l’Italia: Hellwatt Festival 2026 riscrive la storia della musica live

Luglio 2026 si preannuncia come un momento epocale per la musica dal vivo in Italia. Alla RCF Arena di Reggio Emilia arriva la prima edizione di Hellwatt Festival, un evento pensato per trasformare definitivamente la scena dei grandi live nel nostro Paese e portarla al livello dei giganti internazionali come Coachella e Glastonbury.

Il 17 luglio sarà Travis Scott a salire sul palco in quella che sarà la sua unica data europea dell’estate. L’artista di Houston, conosciuto per i suoi show ad altissima intensità e per un’energia capace di travolgere il pubblico, promette un set visionario che unisce musica, spettacolo e coinvolgimento collettivo. Ad aprire il concerto sarà Tyla, vincitrice di un Grammy Award con “Water”, che ha collaborato con Travis in più brani.

La prima tranche di biglietti per il live di Travis Scott è già andata esaurita. La seconda sarà disponibile dal 14 aprile in prevendita per chi si sarà registrato su Ticketmaster o Vivaticket tra il 27 marzo e il 12 aprile, mentre la vendita generale aprirà il 15 aprile per sole 24 ore.

Il 18 luglio sarà invece la volta di Ye (Kanye West), per la prima volta in Italia con un concerto che si annuncia memorabile. L’artista porterà in scena uno show immersivo, un’esperienza totale costruita con allestimenti dal respiro cinematografico, pensata come tappa centrale di una rinascita artistica e performativa. L’evento coinciderà con il lancio dell’attesissimo album “Bully”, in uscita il 27 marzo, già al centro dell’attenzione mondiale.

I biglietti per la data di Ye saranno disponibili dal 16 aprile per chi si sarà pre-registrato su Ticketmaster, mentre la vendita generale aprirà il 17 aprile fino a esaurimento posti.

Hellwatt Festival si articolerà in cinque giornate — 4, 5, 11, 17 e 18 luglio 2026 — e coinvolgerà alcune delle realtà creative più innovative al mondo. Tra i protagonisti della produzione figurano Moment Factory, studio canadese leader nella progettazione di ambienti immersivi e visuali digitali, e il collettivo britannico Arcadia Spectacular, per la prima volta insieme in Italia. A dirigere la produzione esecutiva sarà Delamaison Productions, con sedi a New York, Milano e Roma.

L’esperienza Hellwatt non si esaurirà con i concerti: il boulevard della RCF Arena ospiterà anche i pre-party e afterparty Zamna Takeover @ Hellwatt, format nato a Tulum e diventato un punto di riferimento mondiale per la musica elettronica. Le feste, pensate per circa 25.000 persone, saranno accessibili con alcune categorie di ticket (Red Pit, Red Pit Early Entry e VIP Village) o acquistabili in venue fino a esaurimento.

La RCF Arena di Reggio Emilia, la più grande arena outdoor d’Europa con una capienza di oltre 100.000 spettatori, si prepara così ad accogliere un evento senza precedenti. Dopo anni di progettazione e una macchina organizzativa già collaudata, il sito diventa il nuovo epicentro della musica mondiale.

Hellwatt Festival 2026 non è solo un doppio appuntamento con due delle icone più influenti della scena internazionale; è la promessa di un’estate che segnerà un prima e un dopo nella storia dei grandi eventi in Italia. “Due giorni che diventeranno leggenda”, annunciano gli organizzatori. Tutto lascia pensare che abbiano ragione.