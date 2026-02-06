Connect with us

"Tre Ciotole" di Isabel Coixet: su Sky Cinema il film tratto dal romanzo di Michela Murgia

Published

Arriva in prima visione esclusiva su Sky Cinema “Tre Ciotole”, l’atteso film di Isabel Coixet tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia edito da Mondadori. L’appuntamento è fissato per lunedì 9 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand anche in 4K.

Presentato in anteprima mondiale alla 50ª edizione del Toronto International Film Festival (TIFF), “Tre Ciotole” è una coproduzione italo–spagnola che unisce alcune delle più importanti realtà produttive del panorama europeo: Cattleya (parte di ITV Studios), Ruvido Produzioni, Bartlebyfilm e Vision Distribution, insieme a Buenapinta Media, Bteam Prods, Perdición Films, Apaches Entertainment e Tres Cuencos Aie. Il progetto è stato realizzato con il contributo del Ministero della Cultura italiano, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, e con la partecipazione di RTVE e MAX, nonché il finanziamento dell’Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales del Governo spagnolo.

Scritto da Enrico Audenino insieme alla stessa Coixet, il film intreccia malinconia e speranza, portando sullo schermo una storia intima e universale interpretata da un cast di grande livello: Alba Rohrwacher, Elio Germano, Silvia D’Amico, Galatea Bellugi, Francesco Carril e Sarita Choudhury.

“Tre Ciotole” racconta la vicenda di Marta (Alba Rohrwacher), ex atleta diventata insegnante di ginnastica, che dopo una dolorosa separazione dal compagno Antonio (Elio Germano) deve affrontare un percorso di consapevolezza e rinascita. Dopo quello che sembrava un banale litigio, Marta e Antonio si lasciano. Marta reagisce alla rottura chiudendosi in sé stessa. L’unico sintomo che non può ignorare è la sua improvvisa mancanza di appetito. Antonio, chef in rampa di lancio, si butta sul lavoro. Eppure, sebbene sia stato lui a lasciare Marta, non riesce a dimenticarla. Quando Marta scopre che la mancanza di appetito ha più a che fare con la propria salute che con il dolore della separazione, tutto cambia: il sapore del cibo, la musica, il desiderio, la certezza delle scelte fatte.

Il film si rivolge al pubblico con una narrazione profonda e delicata, capace di trasformare la fragilità in forza e la sofferenza in un’occasione di ricomposizione interiore. Come nel romanzo di Murgia, il cibo diventa simbolo emotivo, misura dei sentimenti e metafora di un equilibrio da ritrovare.

Grazie alla sua sensibilità registico-visuale, Isabel Coixet conferma ancora una volta la sua capacità di costruire storie al femminile in grado di toccare corde universali. La regista catalana, già autrice di titoli come “La vita segreta delle parole” e “Le cose che non ti ho mai detto”, firma un’opera che si distingue per intensità interpretativa e una fotografia essenziale, avvolta dalla malinconia e dalla bellezza delle piccole cose.

Su Sky, il film sarà accessibile anche per gli appassionati dell’alta definizione: oltre alla visione in streaming e on demand su NOW, “Tre Ciotole” sarà disponibile in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con il servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. Inoltre, grazie al programma fedeltà Sky Extra, gli abbonati da più di tre anni potranno accedere all’anteprima on demand attraverso il servizio Primissime.

Con “Tre Ciotole”, Sky Cinema porta sullo schermo una delle opere più significative della recente letteratura italiana, trasformando la delicatezza della scrittura di Michela Murgia in un racconto visivo fatto di silenzi, introspezione e coraggio. Un film che celebra la resilienza e la forza di affrontare il cambiamento, ricordando come anche la perdita possa diventare un modo per ritrovare sé stessi.

