Tribute band QUEENMANIA: un grande concerto che rende omaggio ai QUEEN e a FREDDIE MERCURY

Questa sera al Teatro Verde di Termoli, la tribute band QueenMania si esibirà in un emozionante concerto rock dedicato ai mitici Queen e al loro indimenticabile frontman Freddie Mercury. Fondata nel lontano 2006 da Sonny Ensabella, la band ripercorrerà la storia della celebre band britannica attraverso le loro iconiche hit come “We will rock you”, “We are the Champions”, “Bohemian Rhapsody” e “Somebody to love”. Accompagnato da Amudi Safa alla chitarra e voce, Luca Nicolasi al basso e voce, e Paolo Valli alla batteria, Sonny Ensabella farà rivivere sul palco l’energia e il talento dei Queen in un concerto che promette di emozionare il pubblico presente.

QueenMania ha ottenuto un notevole successo sin dai suoi esordi in Italia e nel 2007 ha varcato i confini nazionali con un tour europeo che li ha portati a suonare in prestigiose location come Inghilterra, Olanda, Svizzera, Austria, Spagna, Ungheria e Belgio. Nel corso degli anni, la tribute band ha collaborato con importanti artisti italiani e internazionali come Enrico Ruggeri, Katia Ricciarelli, Tullio De Piscopo e molti altri, consolidando la propria reputazione nel panorama musicale.

L’attuale formazione dei QueenMania, composta da Sonny Ensabella, Amudi Safa, Luca Nicolasi e Paolo Valli, garantisce uno spettacolo di alto livello e coinvolgente, arricchito da costumi, scenografie e proiezioni video che renderanno l’esperienza ancora più memorabile per il pubblico. Gli ultimi biglietti per l’evento sono disponibili in prevendita su Ticketone.it, non perdete l’occasione di assistere a un concerto che celebra la musica e il talento senza tempo dei Queen.