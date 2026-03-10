Turtle Beach celebra il MAR10 Day con nuovi accessori dedicati a Mario e Luigi

In occasione del MAR10 Day, Turtle Beach ha svelato due nuove periferiche ufficiali dedicate agli iconici personaggi Nintendo. L’azienda, uno dei principali produttori mondiali di accessori per il gaming, ha presentato il Controller Gaming Wireless RGB Rematch: Mario & Luigi e le Cuffie da Gaming Cablate Airlite Fit Mario Star, entrambi pensati per la nuova Nintendo Switch 2.

Il Controller Gaming Wireless RGB Mario & Luigi Rematch introduce una serie di innovazioni pensate per migliorare l’esperienza di gioco. È dotato di quattro modalità RGB dinamiche che illuminano i design di Super Mario, levette TMR con tecnologia a sensore Tunneling Magnetoresistance, controlli di movimento integrati e doppi pulsanti posteriori mappabili. Questo modello garantisce una connessione wireless affidabile con una portata fino a 9 metri e include un tasto C dedicato all’accesso rapido alle funzioni GameChat. La combinazione di precisione, durabilità anti‑drift e comfort lo rendono un prodotto ideale per giocare in maniera fluida e reattiva su qualsiasi titolo per Nintendo Switch 2.

Anche sul fronte audio Turtle Beach propone una novità. Le Cuffie da Gaming Cablate Mario Star Airlite Fit offrono un suono coinvolgente grazie a altoparlanti da 40 mm che garantiscono bassi profondi e alti nitidi. Sono pensate per lunghe sessioni di gioco, con cuscinetti over‑ear in maglia jersey che assicurano comfort e isolamento acustico. Il microfono con tecnologia di cancellazione del rumore può essere silenziato semplicemente ribaltandolo verso l’alto. Un prodotto progettato per garantire prestazioni elevate sia ai giocatori occasionali che a quelli competitivi.

“Mario è un personaggio ben noto di Nintendo, e il Controller Gaming Wireless RGB Mario & Luigi Rematch e le cuffie da Gaming Cablate Mario Star Airlite Fit rappresentano la più grande combinazione fino ad oggi di eccellenza tecnologica nel gaming e divertimento con personaggi iconici nel crescente catalogo di accessori per il gaming con licenza ufficiale Nintendo di Turtle Beach.”

Entrambi i prodotti sono già disponibili per il pre‑ordine e arriveranno nei negozi a livello globale il 30 marzo 2026. Il Controller Gaming Wireless RGB Mario & Luigi Rematch avrà un prezzo consigliato di €64,99, mentre le Cuffie da Gaming Cablate Mario Star Airlite Fit saranno proposte a €24,99.

Con questi nuovi accessori Turtle Beach conferma ancora una volta la propria attenzione verso innovazione, design e qualità, unendo prestazioni di alto livello e lo stile inconfondibile del mondo di Mario in un perfetto tributo per celebrare il MAR10 Day.