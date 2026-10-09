La tutela della voce umana nell'era dell'intelligenza artificiale: il caso Meloni

La tutela della voce umana diventa sempre più centrale nell'era dell'intelligenza artificiale. Sabato 10 ottobre, alle ore 17.00, la trasmissione settimanale di TgCom24 Intelligenze Artificiali - In mezzo a noi, condotta da Matteo Flora, proporrà un'analisi approfondita su questo tema tanto attuale quanto delicato.



Flora, esperto di strategie digitali e docente, discuterà insieme a Lucia Maggi, avvocato e partner di 42 Law Firm, specializzata in diritto d'autore e proprietà intellettuale, delle nuove sfide legali poste dall'evoluzione tecnologica. Al centro della puntata, la questione della protezione della voce nell'ambito dell'intelligenza artificiale, tra registrazione, tutela del marchio e rischi di imitazione illecita.



La discussione trae spunto da un recente caso emblematico: Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ha depositato presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale un audio con il proprio nome, allo scopo di difendersi dalle imitazioni realizzate tramite l'intelligenza artificiale.



Durante l'appuntamento televisivo si analizzeranno le modalità per registrare la propria voce come marchio, le protezioni giuridiche offerte e i limiti di questa pratica, soffermandosi anche sul confine tra imitazione illecita e diritto di parodia. Nel corso della puntata si approfondirà come registrare la propria voce come marchio, quali tutele offre e quali sono i suoi limiti, affrontando anche il confine tra imitazione illecita e parodia e le sfide della proprietà intellettuale nell'era dell'intelligenza artificiale.



L'evoluzione delle tecnologie di sintesi vocale e la diffusione di software capaci di riprodurre voci realistiche accentuano la necessità di strumenti normativi e strategie legali in grado di rispondere ai pericoli di abusi e manipolazioni. L'attenzione crescente sul tema non riguarda soltanto personaggi pubblici ma tocca anche l'identità e la sicurezza di ciascun individuo in una società sempre più digitale.