TYLA: è uscito “BLISS”, il nuovo travolgente singolo della superstar multiplatino

La superstar globale e vincitrice di un GRAMMY, Tyla, ha pubblicato oggi il suo nuovo singolo travolgente, “BLISS”. Uscito venerdì 9 maggio, è stato prodotto da Nolan Lambroza, Dylan Wiggins e NovaWav. L’anteprima del singolo è avvenuta durante il Coachella il mese scorso, creando grande attesa sui social media con oltre mezzo milione di like su Instagram e centinaia di migliaia di visualizzazioni su X.

Il successo di Tyla non si ferma qui. Dopo aver debuttato al Coachella con il suo album omonimo, ha anche lanciato una partnership con il marchio Erewhon per un frullato chiamato “Bliss”. I proventi di questo progetto saranno devoluti all’organizzazione no-profit 18twenty8 che promuove l’empowerment e l’educazione delle giovani donne in Sudafrica.

Tyla ha dichiarato in un’intervista con Billboard: “Sono cambiata molto in poco tempo, perché ho dovuto adattarmi in fretta. Non credo che la nuova musica avrà la stessa energia di prima: è diversa, ma è comunque Tyla.” Queste parole sembrano preannunciare un nuovo capitolo musicale ricco di sorprese e innovazioni.

Oltre alla sua carriera musicale, Tyla ha catturato l’attenzione al Met Gala di New York, dove quest’anno ha partecipato come nuovo membro del comitato organizzatore dell’edizione 2025. Dopo aver indossato un abito su misura firmato Balmain nel 2024, quest’anno si è presentata con un look firmato Jacquemus, curato da Law Roach, in omaggio ad André Leon Talley.

Con il suo album di debutto, Tyla ha raggiunto un traguardo storico: è stato l’album di una solista africana più alto in classifica nella storia della Billboard 200. Il suo singolo di successo “Water” ha superato oltre un miliardo di stream ed è certificato ORO in Italia.

Dopo aver vinto il suo primo GRAMMY nel 2024 per la categoria Best African Music Performance, Tyla ha ricevuto diverse nomination ai BET Awards, MTV VMAs, MTV Europe Awards tra gli altri. Recentemente ha ricevuto il prestigioso Impact Award ai Billboard Women in Music Awards, esibendosi con il brano “PUSH 2 START” tratto dalla versione deluxe dell’album “TYLA+”.