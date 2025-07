TYLA: fuori “DYNAMITE” con Wizkid e “MR. MEDIA”

La superstar globale e vincitrice di un GRAMMY, TYLA, torna oggi con due nuovi brani “Dynamite” e “Mr. Media”, che anticipano l’atteso EP “We Wanna Party”. Dopo il successo internazionale del singolo “Is It” e la sua collaborazione nell’ultimo album di Jackboys e Travis Scott, TYLA continua a sorprendere il pubblico con la sua musica innovativa, che fonde pop, R&B e Amapiano.

Il singolo “Dynamite”, in collaborazione con l’artista nigeriano Wizkid, promette di essere un nuovo successo per la talentuosa cantante sudafricana. Con oltre un miliardo di stream per il suo singolo “Water”, TYLA è ormai una delle figure più rilevanti della musica pop contemporanea, segnando un traguardo storico sulle classifiche di Billboard 200 come la solista africana con l’album di debutto più alto mai raggiunto.

Il 2024 è stato un anno memorabile per TYLA: ha vinto il suo primo GRAMMY nella categoria Best African Music Performance, e ha ricevuto numerose nomination a premi prestigiosi come i BET Awards e gli MTV VMAs. Ha anche ottenuto riconoscimenti ai Billboard Women in Music Awards grazie alla sua esibizione con “PUSH 2 START” dalla versione deluxe “TYLA+”.

Nel 2025, TYLA ha catturato l’attenzione al Met Gala e si è esibita in importanti festival come Coachella e il Governors Ball. La sua apparizione al Kids’ Choice Awards di Nickelodeon, di cui è stata anche presentatrice, ha dimostrato la sua crescente influenza nel panorama musicale globale. Durante l’estate, ha incantato una folla di 55.000 persone al celebre Open’er Festival in Polonia e ha dominato il Tipsy Music Festival di Barbados come headliner.

Non solo la musica, ma anche il cinema è stato coinvolto dalla magia di TYLA. Ha contribuito con il brano “Everything Goes Blue” alla colonna sonora del film “I Puffi – Il film”, in uscita in Italia ad agosto. “La prima parte del suo mixtape” “We Wanna Party” è quindi attesa con grande curiosità e aspettativa.