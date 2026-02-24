U2 celebrano la libertà con “Days of Ash” e il corto-documentario “Yours Eternally”

Un nuovo capitolo della lunga storia degli U2 prende forma con l’uscita dell’EP “Days of Ash”, pubblicato il 18 febbraio 2026, e accompagnato dal cortometraggio “Yours Eternally”, diretto dal regista ucraino Ilya Mikhaylus. Un progetto che unisce musica, cinema e impegno civile, nato come riflessione sulle sfide globali contemporanee e in particolare sulla guerra in Ucraina.

Il cortometraggio, della durata di quattro minuti e mezzo, è firmato da Mikhaylus e prodotto da Pyotr Verzilov. Girato nel dicembre 2025, documenta la vita quotidiana di Alina e dei suoi compagni del Corpo “Khartiya” della Guardia Nazionale ucraina, impegnati al fronte nella regione di Kharkiv. L’uscita del film, il 24 febbraio 2026, segna simbolicamente il quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. “Per quattro anni, l’Ucraina ha resistito all’invasione russa su vasta scala, e i soldati del Corpo di Khartiya sono tra le centinaia di migliaia di ucraini che difendono la loro patria. In questo cortometraggio, e nel prossimo documentario completo, cerchiamo di mostrare il cuore pulsante di questi uomini e donne incredibili, le lotte e i sacrifici che compiono ogni giorno per la cosa più sacra su questo pianeta: la libertà”, ha dichiarato il regista ucraino.

“Yours Eternally”, brano realizzato con Ed Sheeran e Taras Topolia, nasce dall’amicizia tra Bono, The Edge e il musicista ucraino – poi soldato – Topolia, iniziata nel 2022 durante un incontro a Kiev. La canzone si presenta come una lettera di un soldato alla sua amata, simbolo dello spirito indomito di un popolo che resiste.

“Days of Ash” contiene sei tracce: “American Obituary”, “The Tears of Things”, “Song of the Future”, “Wildpeace” (tratta da una poesia di Yehuda Amichai e interpretata da Adeola delle Les Amazones d’Afrique), “One Life At A Time” e “Yours Eternally”. L’EP rappresenta, secondo gli U2, una risposta immediata ai conflitti e alle ingiustizie che segnano l’attualità globale.

In una nota, Bono ha spiegato la genesi del progetto: “È stato emozionante ritrovarci tutti e quattro insieme in studio nell’ultimo anno… Le canzoni di Days of Ash sono molto diverse per atmosfera e tema da quelle che inseriremo nel nostro album più avanti nel corso dell’anno. Questi brani dell’EP non potevano aspettare; queste canzoni erano impazienti di essere diffuse al mondo. Sono canzoni di sfida e sgomento, di lamento. Seguiranno canzoni di festa, ci stiamo lavorando adesso… perché nonostante tutte le cose terribili che vediamo normalizzate ogni giorno sui nostri piccoli schermi, non c’è nulla di normale in questi tempi folli e esasperanti e dobbiamo opporci prima di poter tornare ad avere fiducia nel futuro. E l’uno nell’altro. “Se hai la possibilità di sperare, è un dovere farlo…” è una frase che abbiamo preso in prestito da Lea Ypi. Anche una risata sarebbe gradita. Grazie.”

Larry Mullen Jr. ha aggiunto: “Chi ha bisogno di ascoltare un nostro nuovo disco? Dipende solo dal fatto che stiamo creando musica che riteniamo meriti di essere ascoltata. Credo che queste nuove canzoni siano all’altezza dei nostri lavori migliori. Parliamo molto di quando pubblicare i nuovi brani. Non sempre lo si sa… ma vista la situazione attuale, sembra il momento giusto. Fin dai nostri esordi, quando collaboravamo con Amnesty o Greenpeace, non abbiamo mai esitato a prendere posizione e a volte questo può creare qualche problema, perché c’è sempre una sorta di contraccolpo, ma è una parte importante di ciò che siamo e del motivo per cui esistiamo ancora.”

Adam Clayton ha sintetizzato: “Sono entusiasta di queste nuove canzoni, mi sembra che arrivino al momento giusto.”

Mentre The Edge ha ribadito il messaggio di fondo che anima “Days of Ash”: “Crediamo in un mondo in cui i confini non vengono cancellati con la forza. In cui la cultura, la lingua e la memoria non vengono messe a tacere dalla paura. In cui la dignità di un popolo non è negoziabile. Questa convinzione non è temporanea. Non è una moda politica. È il terreno su cui poggiamo i piedi. E noi vi stiamo uniti.”

Tra i temi trattati nelle canzoni, spiccano storie di vite spezzate e di resistenza. “American Obituary” rende omaggio a Renée Nicole Macklin Good, madre e attivista statunitense uccisa durante una protesta pacifica. “Song of the Future” racconta la vicenda di Sarina Esmailzadeh, giovane iraniana del movimento “Woman, Life, Freedom”. “One Life At A Time” si ispira alla vita di Awdah Hathaleen, insegnante e attivista palestinese ucciso in Cisgiordania nel 2025.

Con “Days of Ash”, gli U2 riportano anche in vita il loro storico magazine “Propaganda”, nato quarant’anni fa nel 1986. La nuova edizione speciale, intitolata “U2 – Days of Ash: Six Postcards From The Present… Wish We Weren’t Here”, include interviste esclusive a Ilya Mikhaylus, Pyotr Verzilov e Taras Topolia, insieme ai testi delle canzoni e alle note dei quattro membri della band.

Parte dei proventi del progetto sarà devoluta a organizzazioni umanitarie impegnate per la libertà e i diritti umani, tra cui Amnesty International, il Comitato per la Protezione dei Giornalisti e l’UNHCR.

“Days of Ash” è quindi molto più di un semplice EP: è una testimonianza politica e poetica, un atto di solidarietà e una dichiarazione di speranza che riafferma il credo artistico e umano degli U2. Un tributo alle vittime dell’ingiustizia e a chi continua, nonostante tutto, a credere nella libertà.