Ultima serata di Stanno Tutti Invitati: super ospiti su Canale 5 il 16 aprile

L'ultima puntata di Stanno Tutti Invitati, lo show di Pio e Amedeo, va in onda il 16 aprile su Canale 5 con ospiti d'eccezione e tanta celebrazione.

L'attesa per l'ultimo appuntamento di Stanno Tutti Invitati è ormai finita: giovedì 16 aprile, in prima serata su Canale 5, si chiuderà con una puntata ricca di ospiti e momenti imperdibili lo show di Pio e Amedeo. La trasmissione, nata per celebrare i venticinque anni di carriera del duo comico, ha saputo conquistare il pubblico ripercorrendo le tappe più significative della loro storia tra televisione, cinema e teatro.

Tra gli ospiti protagonisti della serata finale figurano Sal Da Vinci, Belen Rodriguez, Lino Banfi, Selvaggia Lucarelli, Michele Zarrillo, Francesco Renga e i Pooh. Un cast che promette spettacolo e varietà, arricchendo la narrazione di aneddoti, musica e sorprese in puro stile Pio e Amedeo.

Prodotto da RTI in collaborazione con FriendsTV e diretto da Luigi Antonini, lo show si preannuncia come un grande racconto collettivo, in cui l'entusiasmo e l'ironia dei conduttori incontrano il talento e il carisma dei numerosi ospiti.

Stanno Tutti Invitati non è solo una celebrazione, ma anche un appuntamento che riesce a coinvolgere generazioni diverse, portando sul piccolo schermo l'energia dei palcoscenici più amati d'Italia. Tutto è pronto per una serata dove emozioni, sorrisi e musica saranno i veri protagonisti.