ULTIMO 2026: il raduno degli ultimi a Roma si preannuncia epocale

Niccolò Moriconi, noto al mondo della musica italiana come ULTIMO, ha annunciato con entusiasmo il suo evento live più ambizioso finora: ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE. Il “Raduno degli Ultimi,” come è stato definito, avrà luogo il 4 luglio 2026 a Roma, precisamente a Tor Vergata. Questo appuntamento non promette solo di essere un concerto, ma una manifestazione senza precedenti per celebrare l’unione della “Generazione Ultimo”.

Il clamoroso annuncio è stato fatto ieri sera durante il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, il decimo della sua carriera e occasione speciale che ha visto la partecipazione festante di migliaia di fan. A soli 29 anni, ULTIMO si è assicurato un posto indiscusso nella storia della musica live italiana, con ben 42 concerti in stadi prestigiosi e oltre 1.750.000 biglietti venduti in carriera.

ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE sarà organizzato grazie alla stretta collaborazione con l’amministrazione della Capitale, il Sindaco Roberto Gualtieri, e l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. Questo evento storico riunirà decine di migliaia di persone, cementando ulteriormente il legame tra ULTIMO e i suoi fedelissimi ammiratori.

Qui, oltre 7000 fan si sono raccolti in un evento gratuito, esaurito in pochissimo tempo. La sorpresa è stata indescrivibile quando, dopo il concerto, ULTIMO stesso è arrivato al Parchetto, sventolando la bandiera “LA FAVOLA PER SEMPRE”.

Il 4 luglio non è una data scelta a caso. Ricorda il giorno del primo grande trionfo allo Stadio Olimpico nel 2019, rendendola simbolica per la “Generazione Ultimo”. Inoltre, la notizia arriva alla vigilia della tournée ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…, che vedrà il cantautore esibirsi nei principali stadi italiani, tutti sold out con ben sette mesi di anticipo.

Con un palmarès che comprende 84 dischi di platino, 18 d’oro e oltre 7 milioni di copie vendute, ULTIMO continua a dimostrare che il suo impatto nella musica italiana va ben oltre le statistiche. La prevendita dei biglietti per l’evento del 2026 inizierà il 15 luglio alle ore 14, disponibile sui circuiti ufficiali di Vivo Concerti.