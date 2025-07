ULTIMO: 250.000 biglietti venduti per il concerto più grande di sempre

ULTIMO ha fatto la storia ancora una volta, vendendo 250.000 biglietti in appena tre ore per il suo epico concerto “ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE”. L’evento, che si terrà il 4 luglio 2026 presso Tor Vergata a Roma, promette di essere il più grande concerto mai realizzato in Italia.

In un’atmosfera carica di emozioni, ULTIMO ha annunciato il concerto da uno dei luoghi più simbolici della sua carriera, lo Stadio Olimpico di Roma. “Io sento una missione e ti giuro che andrò a meta. Cantare in pieno inverno per dar la primavera. Noi siamo ULTIMO”, ha proclamato l’artista, delineando il nuovo capitolo della sua straordinaria carriera musicale.

La “Generazione Ultimo” si prepara a un raduno senza precedenti, in un evento destinato a celebrare l’unione del suo fedele pubblico e il percorso che l’artista ha tracciato con la sua musica. Questa data segna un importante ritorno nella sua carriera, simile a una giornata d’indipendenza per i suoi fan, ricordando il primo trionfo allo stadio Olimpico nel 2019 con “La Favola”.

A soli 29 anni, ULTIMO ha inciso il suo nome nella storia musicale italiana, con 42 concerti negli stadi al suo attivo e oltre due milioni di biglietti venduti. La sua discografia conta sei album inediti, 84 dischi di platino, e 18 dischi d’oro, con vendite superiori a sette milioni di copie e più di 3,5 miliardi di streaming su Spotify.

L’attuale tournée, “ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…”, riflette l’inarrestabile ascesa dell’artista, culminando in nove eventi sold out prima ancora del loro inizio ufficiale. Promosso da Vivo Concerti, il tour è una vera celebrazione della carriera di ULTIMO, che continuerà a incantare i fan con la sua musica e il suo carisma inarrestabile.

Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione di Roma Capitale, guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri, e l’Assessorato ai Grandi Eventi, “ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE” sarà un evento memorabile che conferma l’abilità di ULTIMO di superare le aspettative e portare la sua musica a nuove incredibili vette.