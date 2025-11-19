Ultimo annuncia “Ultimo Live Stadi 2025”: nuovo album e un evento epocale a Roma

Il ritorno di Ultimo si conferma come uno dei momenti più attesi della scena musicale italiana. Venerdì 5 dicembre uscirà “Ultimo Live Stadi 2025”, il nuovo live album del cantautore romano che racchiude la scaletta completa del tour “Ultimo Stadi 2025 – La Favola Continua”. Il disco, prodotto sotto etichetta indipendente Ultimo Records e distribuito da Believe, è già disponibile in pre-order nei formati box doppio CD e box triplo vinile, anche in edizione autografata.

“Ultimo Live Stadi 2025” rappresenta il secondo live album consecutivo dell’artista, dopo il successo di “Ultimo Live Stadi 2024”, che lo aveva riportato al vertice della classifica FIMI, segnando un traguardo storico: riportare un disco live di un artista italiano al primo posto dopo sei anni. Una conferma della centralità del palco nella carriera del cantante, che continua a vivere il concerto come la sua massima espressione artistica.

Il nuovo album include 30 tracce registrate durante le nove tappe sold out del tour, dall’energia delle grandi hit fino ai momenti più intimi al pianoforte. Un percorso musicale che racconta un viaggio fatto di emozioni condivise con il suo pubblico, la cosiddetta Generazione Ultimo, sempre pronta a sostenere il suo idolo.

L’annuncio del nuovo disco si intreccia con un evento che promette di entrare nella storia della musica live italiana. Il 4 luglio 2026 Ultimo sarà protagonista a Roma, a Tor Vergata, con “La Favola per Sempre”: un concerto unico, definito come il più grande di sempre in Italia. Il “Raduno degli Ultimi” ha infatti raggiunto il sold out in soli tre ore, con 250.000 biglietti venduti. Una cifra impressionante che testimonia un legame profondo, autentico e raro tra l’artista e il suo pubblico.

“La Generazione Ultimo è pronta a radunarsi nel giorno che segnerà la celebrazione della propria unione, del percorso fatto in questi anni, della tempra di un artista che ha sempre creduto in ciò che non sembrava possibile”. Così viene descritto il significato di questo appuntamento, che rappresenta un punto culminante nella carriera del cantautore e una dichiarazione d’amore reciproca tra lui e i suoi fan.

L’evento del 2026, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, sarà realizzato in collaborazione con l’Amministrazione di Roma Capitale guidata dal sindaco Roberto Gualtieri e con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda. Una sinergia che punta a trasformare il concerto in un simbolo di partecipazione e celebrazione collettiva, nel cuore della città natale dell’artista.

Con questo nuovo progetto, Ultimo continua a scrivere la sua “favola” personale, costruita passo dopo passo grazie a talento, determinazione e un legame indissolubile con chi da sempre lo segue. “Ultimo Live Stadi 2025” non è solo una raccolta di canzoni dal vivo, ma la testimonianza viva di una storia che – come recita il titolo del prossimo grande evento – vuole essere “per sempre”.