Ultimo, pubblicato il videoclip del nuovo singolo “Tutto questo sei tu”

Da oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, è fuori il nuovo videoclip di “Tutto questo sei tu”, il singolo inedito di Ultimo, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 20 dicembre 2020. In meno di una settimana dall’uscita, il brano è già al 1º posto della classifica iTunes e occupa la posizione #2 di Top 200 e Top 50 Italia di Spotify, dove ha superato 2,4 milioni di stream.

Il video, diretto da Emanuele Pisano, vede la straordinaria partecipazione di Vittoria Puccini e Edoardo Leo, due dei nomi più significativi del panorama cinematografico italiano, e racconta la storia di un rapporto fatto di affetto, attenzioni e piccoli gesti, ma anche di incomprensioni che spesso portano ad allontanarsi. La scena si chiude in un bellissimo teatro, dove Ultimo canta accompagnato da una band: un sogno meraviglioso grazie al quale i due protagonisti tornano ad amarsi, più uniti di prima.

“Tutto questo sei tu”, scritto e prodotto da Ultimo, è una profonda dichiarazione d’amore, una ballad dedicata alla persona amata, che con la sua presenza è in grado di dare significato anche alle cose più piccole. Un sogno che porta con sé anche la paura che si possa perdere e che l’amore possa svanire. La melodia intensa e la forza dei cori accompagnano la voce del cantautore ed esplodono coinvolgendo chi ascolta in un crescendo di suoni ed emozioni.

Ultimo con 32 dischi di platino, 17 dischi d’oro, tutti e 3 i suoi album presenti nella top 10 della classifica semestrale FIMI/Gfk dei dischi più venduti, è anche il cantante più ascoltato su Spotify nel 2019 con oltre 713 milioni di stream.

Con più di 440.000 biglietti già venduti in pochi mesi, Ultimo è il più giovane artista italiano di sempre ad esibirsi negli stadi dove canterà live dal 29 maggio 2020.

Quattordici date per il suo primo TOUR NEGLI STADI, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che prenderà il via dallo Stadio Comunale di Bibione per concludersi il 19 luglio al Circo Massimo di Roma (sold out), passando per Torino (Stadio Comunale), Firenze (doppia data di cui una già sold out allo Stadio Artemio Franchi), Napoli (doppia data di cui una già sold out allo Stadio San Paolo), Milano (doppia data di cui una già sold out allo stadio San Siro), Modena (Stadio Alberto Braglia), Ancona (Stadio del Conero), Pescara (Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia), Bari (Stadio San Nicola) e Messina (Stadio San Filippo).

Con il tour negli stadi Ultimo sosterrà UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, che tutela e promuove in tutto il mondo i diritti di bambini e adolescenti, per contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita. Da sempre vicino agli ultimi, che ha scelto di ricordare fin dal nome d’arte e che sostiene con un impegno costante e concreto, il cantautore devolverà parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti ai progetti UNICEF in Mali di lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.

CALENDARIO DATE AGGIORNATO:

Venerdì 29 maggio 2020 || Bibione @ Stadio Comunale – DATA ZERO

Mercoledì 3 giugno 2020 || Torino @ Stadio Comunale

Sabato 6 giugno 2020 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

Domenica 7 giugno 2020 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi

Sabato 13 giugno 2020 || Napoli @Stadio San Paolo – SOLD OUT

Domenica 14 giugno 2020 || Napoli @Stadio San Paolo

Giovedì 18 giugno 2020|| Milano @ Stadio San Siro

Venerdì 19 giugno 2020 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

Venerdì 26 giugno 2020 || Modena @ Stadio Alberto Braglia

Martedì 30 giugno 2020 || Ancona @ Stadio del Conero

Sabato 4 luglio 2020 || Pescara @ Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia

Sabato 11 luglio 2020 || Bari @ Stadio San Nicola

Mercoledì 15 luglio 2020 || Messina @ Stadio San Filippo

Domenica 19 luglio 2020 || Roma @ Circo Massimo – SOLD OUT

