ULTIMO: uscirà il 23 maggio il nuovo album live “ULTIMO LIVE STADI 2024”

ULTIMO si prepara a consolidare ulteriormente la sua reputazione con l’uscita di un nuovo ambizioso progetto musicale. Uscirà il prossimo 23 maggio “ULTIMO LIVE STADI 2024”, il live album di ULTIMO, che racchiude la set list completa del tour “ULTIMO STADI 2024 – LA FAVOLA CONTINUA…”, distribuito da Believe, sotto etichetta indipendente Ultimo Records. Un progetto ambizioso – in preorder da oggi – che, a soli due mesi all’inizio del prossimo tour negli stadi, consolida ulteriormente il legame del cantautore con il suo pubblico e con la dimensione live.

L’annuncio di questo attesissimo album, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in diversi formati fisici, arriva poco dopo la release del singolo “BELLA DAVVERO”, che già domina le classifiche di streaming. Questo brano apre la tracklist dell’album “ULTIMO LIVE STADI 2024”, seguito da una serie impressionante di brani che hanno incantato il pubblico durante l’ultimo tour.

Per gli appassionati, ULTIMO ha previsto anche delle edizioni speciali del suo album: box doppio cd, box quadruplo vinile, e per i fan più accaniti anche in versione autografata, in esclusiva su Amazon: box doppio cd autografato e box quadruplo vinile autografato.

La carriera di ULTIMO è in costante ascesa. A soli 29 anni, il cantautore vanta un record di 42 stadi e oltre 1.750.000 biglietti venduti. Dal 2017 ha conquistato 84 dischi di platino e 17 dischi d’oro, vendendo oltre 7 milioni di copie e superando i 3,5 miliardi di streaming su Spotify. Un riconoscimento importante arriva dai SIAE MUSIC AWARDS 2024, dove ULTIMO riceve il premio come Miglior Autore Under 35.

Tra le date dal vivo più attese dalla Generazione ULTIMO, spicca lo show del 13 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, un importante traguardo di carriera per il più giovane artista ad aver raggiunto tale successo. Le date del tour “ULTIMO STADI 2025 – LA FAVOLA CONTINUA…” sono già tutte sold out.