Ultra² Italia, la nuova gravel 3T spinge il Made in Italy oltre i limiti

Il gravel si evolve in Italia con l'arrivo della Ultra² Italia, la nuova piattaforma firmata 3T che rappresenta un salto di qualità grazie a un approccio costruttivo inedito e a un'innovazione totale sulla versatilità.

Ultra² Italia nasce nello stabilimento 3T di Presezzo, Bergamo, ed è progettata per adattarsi sia a forcelle rigide che ammortizzate, introducendo una versatilità guidata dall'efficienza e dal comfort.

Fin dalla sua concezione, la Ultra² Italia mira a cambiare il paradigma del gravel, offrendo fluidità e continuità sui terreni più impegnativi senza sacrificare il controllo né aumentare la fatica. La ricetta è nel nuovo processo produttivo Hybrid Fusion Carbon, che affianca le tecnologie brevettate 3T a elementi tradizionali, portando i vantaggi delle fibre continue del Jazz Carbon a un pubblico più ampio.

"Oltre i limiti del gravel": è questa la promessa della Ultra² Italia, il cui nome richiama proprio la sua produzione completamente italiana. Il telaio è realizzato con tecniche avanzate come il filament winding a secco e il Resin Transfer Moulding (RTM), già note su modelli di punta come Racemax² Italia ed Extrema Italia. Il nuovo Fusion Carbon mantiene il know-how produttivo di 3T e rende il Made in Italy più accessibile grazie a una nuova efficienza produttiva.

Ultra² Italia offre allettanti specifiche tecniche: peso telaio di 1.199 grammi (taglia M, non verniciato), forcella rigida Fango Ultra² da 450 grammi o in alternativa la forcella DT Swiss F 132 ONE ammortizzata, che aggiunge solo 1 kg.

La vocazione alla versatilità si declina in tre qualità principali: comfort, controllo e capacità. Il comfort deriva dalla geometria "3Touring" con uno stack più alto e un reach più corto, offrendo una posizione rilassata e sostenibile, ideale anche per viaggi di più giorni e lunghe avventure bikepacking. Il controllo è affidato a una guida intuitiva, grazie all'angolo di sterzo ottimizzato tra 69° (S) e 72° (XL), che regala un avantreno stabile anche sui terreni più tecnici. La capacità è garantita dalla compatibilità con pneumatici fino a 57 mm e dal tubo sella adattabile ai reggisella standard da 27,2 mm, inclusi i modelli dropper e ammortizzati.

L'efficienza è la vera chiave di Ultra² Italia, consentendo di mantenere il ritmo sui tracciati più vari, elemento indispensabile per chi affronta ultra-distances o viaggia spesso in gravel. Riducendo la dispersione energetica, la bici permette di pedalare a lungo senza rallentare, aprendo così una nuova frontiera della versatilità: "non la capacità di fare tutto, ma quella di fare di più, in modo continuo".

Un'altra grande novità è la compatibilità con forcella ammortizzata: Ultra² Italia è la prima piattaforma gravel 3T pensata per accogliere sia la forcella rigida sia l'ammortizzata come upgrade naturale, senza modificare la posizione di guida né l'aerodinamica tipica della filosofia 3T. La forcella DT Swiss F 132 ONE offre 40 mm di escursione, comando remoto e punti di fissaggio cargo da 3 kg per lato, enhancing comfort e controllo sulle superfici più difficili.

La bici è studiata per l'esplorazione e l'autosufficienza, con diversi punti di fissaggio per portapacchi, parafanghi e supporti, oltre a uno storage integrato nel tubo obliquo con chiusura magnetica Fidlock. Compatibile con gruppi meccanici ed elettronici, non teme viaggi remoti né configurazioni personalizzate, permettendo anche il passaggio interno dei cavi dinamo con la forcella rigida.

Tra i componenti aggiornati spicca l'attacco manubrio More², compatibile sia con tubi sterzo tradizionali che D-shape, e le nuove ruote Discus 45|40 in carbonio, con canale interno da 29 mm e costruzione hookless ottimizzata per pneumatici ad alto volume.

Il prezzo di lancio parte da 4.999 euro (IVA inclusa), facendo della Ultra² Italia il modello made in Italy più accessibile della gamma 3T.

Fondata a Torino nel 1961 come Tecno Tubo Torino, 3T si è distinta nel ciclismo internazionale con traguardi storici come il record dell'ora di Francesco Moser e vittorie nei grandi giri. Dal 2016 si è focalizzata sulla produzione interna di telai, puntando sull'innovazione gravel con modelli capaci di ridefinire gli standard tecnici e stilistici del settore.

Oggi Ultra² Italia segna un ulteriore salto avanti, offrendo agli appassionati prestazioni di alto livello, versatilità su ogni terreno e l'inconfondibile qualità del Made in Italy.