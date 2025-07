Umberto Tozzi: l’addio alle Scene con “L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour”

Umberto Tozzi, una delle icone della musica italiana, celebra oltre 50 anni di carriera con un tour mondiale che sancisce il suo addio alle scene dal vivo. Con più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti in tutto il mondo, Tozzi è stato una presenza costante nelle classifiche musicali internazionali. Tra i suoi riconoscimenti, figura la vittoria al Festival di Sanremo e un Golden Globe.

La tournée “L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour” prosegue in quattro continenti, offrendo al pubblico l’opportunità di rivivere hit senza tempo che hanno fatto da colonna sonora a film e serie TV di successo.

In Campania, Tozzi si esibirà in tre tappe imperdibili: domani a Benevento, il 21 agosto a Maiori e il 2 ottobre a Napoli. I biglietti sono disponibili attraverso i consueti canali di prevendita.

Dopo il clamoroso debutto nel giugno 2024 alle Terme di Caracalla di Roma, il tour ha continuato il suo percorso toccando le maggiori città italiane, da Milano a Firenze, da Bologna a Torino, per poi proseguire con una serie di concerti estivi in tutto il paese.

Un evento di grande rilievo sarà il concerto del 5 ottobre all’Arena di Verona, istituito come “La Grande Festa” di questo memorabile tour. Lo spettacolo, già sold out, vedrà la partecipazione di ospiti prestigiosi, tra cui Marco Masini, Raf, Hauser e i The Kolors, celebrando anche l’anniversario della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Le canzoni di Tozzi, come “Ti Amo” e “Gloria”, hanno attraversato ogni confine, trovando spazio in film iconici come “The Wolf of Wall Street” e “Flashdance”. “Impossibile non citare la super hit mondiale “Gloria” – scelta per la colonna sonora di svariati capolavori cinematografici e per il film di Martin Scorsese – che porta il nome di Umberto Tozzi oltreoceano grazie all’interpretazione del brano realizzata da Laura Branigan.”

La musica di Umberto Tozzi continuerà a risuonare anche dopo il ritiro dalle scene, unendo generazioni in un canto comune di emozioni e ricordi.