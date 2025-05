Un Inaspettato Duetto: Russell Crowe e Zucchero Cantano “Just Breathe”

Da oggi è disponibile online un video musicale che promette di lasciare il segno: l’emozionante duetto tra l’attore premio Oscar Russell Crowe e il bluesman italiano Zucchero “Sugar” Fornaciari. Interpretano insieme “Just Breathe”, celebre brano dei Pearl Jam, in un videoclip diretto dallo stesso Crowe. Questa collaborazione speciale è presente nella deluxe edition dell’album “DISCOVER II”, un progetto che raccoglie reinterpretazioni di alcune delle canzoni che Zucchero ha più amato durante la sua carriera.

Il videoclip, immerso in atmosfere naturali e intime, con scene suggestive di luce e ombra, illustra un dialogo visivo tra due amici che cercano pace e serenità. Zucchero e Crowe, accompagnati dai loro fedeli cani, guidano lo spettatore attraverso un viaggio emotivo sottolineato da un sottofondo musicale profondo. La fotografia evoca le tonalità presenti nella copertina dell’album “DISCOVER II”, sottolineando una continuità visiva tra il disco e il video.

La collaborazione tra Zucchero e Crowe ha avuto origine da un incontro a Sydney durante il tour mondiale di Zucchero, consolidatasi nel tempo. L’album “DISCOVER II”, disponibile in versioni standard e deluxe, comprende brani rivisitati come “Amor Che Muovi Il Sole”, “Acquarello”, “Una Come Te”, e collaborazioni con artisti del calibro di Paul Young, Oma Jali, Jack Savoretti, Irene Fornaciari e Salmo.

Zucchero proseguirà con concerti dal vivo in Italia: a giugno parte il tour “Overdose D’amore”, una serie di eventi negli stadi italiani e al Circo Massimo di Roma, mentre a settembre sarà protagonista di otto date imperdibili all’Arena di Verona, uno dei palcoscenici più ambiti al mondo. Questo strepitoso ritorno segna un legame speciale per Zucchero con oltre 600 mila spettatori partecipanti ai suoi 54 show tenuti in Arena.

Zucchero ha un legame indissolubile con l’Arena di Verona, dove ha collezionato numerosi record fino a raggiungere l’ottava data nello storico anfiteatro veronese, il 26 settembre, il giorno successivo al suo settantesimo compleanno. La musica di Zucchero non conosce confini nazionali, come dimostrano le sue collaborazioni con artisti internazionali di grande calibro.

Queste date evidenziano la magia e la passione di un artista che continua a reinventarsi, mantenendo il blues sempre al centro del suo percorso musicale. Come sostiene Zucchero stesso, «Noi crediamo nel blues, il blues non morirà mai». L’incontro tra due mondi, quello cinematografico di Russell Crowe e quello musicale di Zucchero, trova in “Just Breathe” un’espressione congiunta di arte ed emozione, destinata a toccare il cuore degli spettatori di tutto il mondo.