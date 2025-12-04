UNIQLO lancia la nuova stagione invernale con capi ad alte prestazioni, pensati per affrontare il freddo con stile e massima funzionalità. Il brand giapponese conferma la propria vocazione all’innovazione presentando una selezione di capi progettati per offrire calore, leggerezza e libertà di movimento, perfetti sia per la vita urbana sia per le giornate in montagna.

Al centro della proposta tornano le iconiche maglie termiche HEATTECH, sviluppate per trattenere il calore corporeo senza aumentare il volume degli strati. Accanto a queste, il piumino senza cuciture, studiato per garantire isolamento e resistenza al vento, e i soffici maglioni in cashmere, simbolo di comfort e qualità, compongono un guardaroba versatile e adatto a ogni situazione invernale. La filosofia è quella del layering intelligente: protezione massima con ingombro minimo.

La grande novità della stagione è la capsule collection UNIQLO x Sweden Athlete, una linea di abbigliamento da sci ad alte prestazioni sviluppata con alcuni dei migliori atleti svedesi. Il risultato è una collezione che unisce design essenziale e tecnologie avanzate, pensata per mantenere il corpo caldo e asciutto anche nelle condizioni più estreme. Tra i protagonisti spiccano il nuovo parka e i pantaloni BLOCKTECH, entrambi realizzati con Dermizax di Toray Industries, un tessuto impermeabile e traspirante che assicura comfort dinamico sulle piste, garantendo protezione dalle intemperie e al tempo stesso un’elevata capacità di dispersione dell’umidità.

Con questa collaborazione, UNIQLO consolida il proprio impegno nello sviluppo di capi tecnici che sappiano rispondere alle esigenze degli sportivi, senza rinunciare all’estetica pulita che caratterizza il marchio. La capsule non si limita a reinterpretare l’abbigliamento da sci, ma lo eleva attraverso materiali di nuova generazione e una vestibilità studiata per muoversi in armonia con il corpo.

La collezione UNIQLO x SWEDEN ATHLETE sarà disponibile online da lunedì 15 dicembre e in store da martedì 16 dicembre, offrendo agli appassionati di sport invernali e agli amanti del design funzionale l’occasione di scoprire capi capaci di unire innovazione, comfort e stile contemporaneo.