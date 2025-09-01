VALE LAMBO: il nuovo album “ANGELI VIOLENTI” in uscita il 5 settembre

Dopo il successo del singolo “FOLLOW” con Lele Blade e Christian Revo, Vale Lambo è pronto a presentare il suo nuovo mixtape, “ANGELI VIOLENTI”. Disponibile dal 5 settembre su tutte le piattaforme digitali, questo progetto segna un ritorno significativo per l’artista napoletano.

Dopo quasi un anno dalla repack di “Lamborghini a Via Marina”, Vale Lambo continua a delineare la sua identità artistica nella scena urban italiana. Grazie a barre affilate e punchline dirette, “ANGELI VIOLENTI” esplora le esperienze di chi cresce in contesti difficili, lottando per trovare il proprio spazio. Il mixtape fonde sapientemente rap, trap e R&B, mostrando l’evoluzione sonora e personale di Vale Lambo.

L’artista, nato a Secondigliano nel 1991, si è avvicinato alla musica a soli 17 anni entrando a far parte del collettivo 365muv. Con Le Scimmie, duo formato con Lele Blade, ha raggiunto la notorietà. Il suo album di debutto, “Angelo”, è stato pubblicato nel 2018, seguito da “Come il Mare” nel 2020.

Recentemente, Vale Lambo ha rilasciato vari progetti, tra cui “WEOM” nel 2021 e numerosi singoli di successo. Con il nuovo mixtape, Vale Lambo segna un ulteriore passo nella sua ricerca di un linguaggio sonoro sempre più maturo e complesso. “ANGELI VIOLENTI” è stato anticipato dal singolo “FOLLOW”, un brano leggero e pungente che utilizza un “unfollow” sui social come pretesto narrativo.

Vale Lambo è anche una figura di spicco nel collettivo SLF (Solo La Fam), il cui progetto “WE THE SQUAD VOL. 1” è stato certificato disco di platino. Con il collettivo ha recentemente pubblicato “WE THE SQUAD VOL. 2”. Con “ANGELI VIOLENTI”, Vale Lambo non solo ritorna sulla scena musicale, ma continua a evolvere il suo stile, mantenendo viva la connessione con le sue radici.