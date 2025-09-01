Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

VALE LAMBO: il nuovo album “ANGELI VIOLENTI” in uscita il 5 settembre

Published

Dopo il successo del singolo “FOLLOW” con Lele Blade e Christian Revo, Vale Lambo è pronto a presentare il suo nuovo mixtape, “ANGELI VIOLENTI”. Disponibile dal 5 settembre su tutte le piattaforme digitali, questo progetto segna un ritorno significativo per l’artista napoletano.

Dopo quasi un anno dalla repack di “Lamborghini a Via Marina”, Vale Lambo continua a delineare la sua identità artistica nella scena urban italiana. Grazie a barre affilate e punchline dirette, “ANGELI VIOLENTI” esplora le esperienze di chi cresce in contesti difficili, lottando per trovare il proprio spazio. Il mixtape fonde sapientemente rap, trap e R&B, mostrando l’evoluzione sonora e personale di Vale Lambo.

L’artista, nato a Secondigliano nel 1991, si è avvicinato alla musica a soli 17 anni entrando a far parte del collettivo 365muv. Con Le Scimmie, duo formato con Lele Blade, ha raggiunto la notorietà. Il suo album di debutto, “Angelo”, è stato pubblicato nel 2018, seguito da “Come il Mare” nel 2020.

Recentemente, Vale Lambo ha rilasciato vari progetti, tra cui “WEOM” nel 2021 e numerosi singoli di successo. Con il nuovo mixtape, Vale Lambo segna un ulteriore passo nella sua ricerca di un linguaggio sonoro sempre più maturo e complesso. “ANGELI VIOLENTI” è stato anticipato dal singolo “FOLLOW”, un brano leggero e pungente che utilizza un “unfollow” sui social come pretesto narrativo.

Vale Lambo è anche una figura di spicco nel collettivo SLF (Solo La Fam), il cui progetto “WE THE SQUAD VOL. 1” è stato certificato disco di platino. Con il collettivo ha recentemente pubblicato “WE THE SQUAD VOL. 2”. Con “ANGELI VIOLENTI”, Vale Lambo non solo ritorna sulla scena musicale, ma continua a evolvere il suo stile, mantenendo viva la connessione con le sue radici.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

“QUEL PAZZO VENERDÌ, SEMPRE PIÙ PAZZO”: è uscita la colonna sonora del classico Disney con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Spettacolo

Da Ischia a Paestum, Stefano De Martino è pronto a riconquistare la Campania

Motori

Leapmotor e Gruppo Grimaldi: la Grande Tianjin salpa da Shanghai verso l’Europa con oltre 2.500 veicoli elettrici

Spettacolo

“PIERO PELÙ. RUMORE DENTRO” in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia

Moda

Beyoncé e Levi’s lanciano The Denim Cowboy

Motori

Renault Italia e Viva! Festival: un’alleanza nel segno della libertà e dell’innovazione per l’edizione 2025

Turismo

Caldo record in arrivo: Gardaland apre Legoland Water Park a tutti senza più limiti di età

Spettacolo

MGK lancia il settimo album “Lost Americana” con un’esplosione di colori e sonorità

Test

MG4 XPower: la nostra prova su strada

Spettacolo

Marco Masini grande successo per il tour “Ci Vorrebbe Ancora il Mare”

Spettacolo

Djs From Mars e David Guetta insieme per un brano esplosivo: “Things I Haven’t Told You”

Motori

AS Roma e Toyota: un nuovo capitolo innovativo e sportivo

Motori

Hyundai INSTER: un viaggio elettrico tra cultura e innovazione a Roma

Tecnologia

Sotto il sole d’agosto? I consigli OnePlus per salvare il tuo smartphone dal caldo

Spettacolo

La 24ª edizione del Premio Fabrizio De André: celebrazione della creatività a Roma

Spettacolo

Don Joe lancia il Singolo “TAXI” con RRARI DAL TACCO e Low-Red

Giochi

Turtle Beach rivoluziona il gaming con tre nuove periferiche da corsa per Xbox e PC

Motori

BYD continua a crescere e a luglio entra nella top 20 del mercato italiano

Motori

Lo stabilimento di Steyr diventa elettrico: partono i motori Gen6 per la Neue Klasse BMW

Motori

Honda Forza 750: ecco il MY2026
Gardaland Stars Night

Società

Gardaland Stars Night: Willy William in Italia per chiudere l’estate dei 50 anni

Società

Domani sera al via la nuova stagione di “È sempre Cartabianca”

Spettacolo

VALE LAMBO: il nuovo album “ANGELI VIOLENTI” in uscita il 5 settembre

Senza categoria

TIZIANO FERRO: torna con il nuovo singolo “CUORE ROTTO”

Tecnologia

Bosch: Innovazione e AI per un Servizio Clienti All’Avanguardia

Moda

Vans e Engineered Garments reinterpretano le Slip-On con un design senza tempo

Sport

Heineken e Formula 1: una partnership dedicata al consumo responsabile

Spettacolo

Warwick Davis tornerà a Hogwarts nella nuova serie HBO di “Harry Potter”

Tecnologia

Innovazioni Fibra Ottica e Wi-Fi 7: le Novità di FRITZ! a IFA 2025

Giochi

Helldivers 2 – Nel cuore dell’Ingiustizia arriva il 2 settembre

Motori

Nasce MOON POWER Italia: la nuova frontiera della ricarica B2B per flotte elettriche

Spettacolo

Francesca Michielin: fuori da oggi “QUELLO CHE ANCORA NON C’È (Im)perfetta Version”

Motori

Katrin Adt è nominata CEO della Marca DACIA

Spettacolo

Al via SHORT ATTACKS: Cinecittà lancia il progetto per talenti del cortometraggio

Motori

OMODA & JAECOO al Salone dell’Auto IAA di Monaco con tante novità di prodotto

Società

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Tecnologia

LG Gallery+: l’arte e il gaming arrivano sui TV LG con webOS

Motori

Porsche Macan elettrica: tutte le novità del nuovo Model Year

Spettacolo

GIANCANE: annuncia le nuove date del suo “FINE DELL’ESTATE MAGGGICA TOUR 2025”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Senza categoria

TIZIANO FERRO: torna con il nuovo singolo “CUORE ROTTO”

Dopo un lungo periodo di pausa musicale e assenza dai social, Tiziano Ferro è pronto a calcare nuovamente la scena musicale con “Cuore Rotto”,...

12 ore ago

Spettacolo

Warwick Davis tornerà a Hogwarts nella nuova serie HBO di “Harry Potter”

Per celebrare il ritorno annuale a Hogwarts, la serie televisiva HBO Original “Harry Potter” ha annunciato una notizia che farà felici i fan di...

12 ore ago

Spettacolo

Francesca Michielin: fuori da oggi “QUELLO CHE ANCORA NON C’È (Im)perfetta Version”

Francesca Michielin è al centro della scena musicale italiana ancora una volta con il suo ultimo brano “QUELLO CHE ANCORA NON C’È (Im)perfetta Version”,...

15 ore ago

Spettacolo

Al via SHORT ATTACKS: Cinecittà lancia il progetto per talenti del cortometraggio

Il mondo del cortometraggio sta per vivere una nuova primavera grazie a SHORT ATTACKS!, un’innovativa iniziativa promossa da Cinecittà e Rai Cinema. Questo progetto...

16 ore ago