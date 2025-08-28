VALE LAMBO: torna stanotte a sorpresa più irriverente che mai con “FOLLOW”

Vale Lambo, il noto rapper napoletano, ha sorpreso tutti con l’annuncio del suo nuovo singolo “FOLLOW”, in uscita a mezzanotte. Questo brano rappresenta il suo atteso ritorno sulle scene musicali, arrivando dopo quasi un anno dalla pubblicazione del suo ultimo progetto solista “Lamborghini a Via Marina V2”.

“FOLLOW” vede la speciale collaborazione di Lele Blade e della giovane promessa Christian Revo. Lele Blade, amico e collega di lunga data di Vale Lambo, arricchisce il nuovo singolo con il suo caratteristico stile, mentre Christian Revo, giovane talento della scena napoletana, apporta freschezza e originalità, dimostrando come Vale Lambo sia sempre attento a valorizzare i nuovi artisti.

Il brano si distingue per il suo approccio ironico e tagliente verso una rottura vissuta senza alcun romanticismo o introspezione. Il semplice gesto di un “unfollow” sui social diventa il pretesto per un botta e risposta che culmina in un banger trascinante grazie a un ritornello immediato e accattivante. Gli scherzosi e pungenti giochi di parole offrono un ulteriore livello di coinvolgimento, arricchendo il testo con riferimenti al mondo digitale.

Le anticipazioni di “FOLLOW” hanno già catturato l’attenzione del pubblico grazie ai virali spoiler su TikTok e durante i live dell’ultima stagione. La chimica tra i tre artisti è palpabile e si traduce in barre brillanti che rispecchiano l’irriverenza tipica dello stile napoletano.

Vale Lambo, nata Valerio Apice, ha fatto parte del duo Le Scimmie con Lele Blade e ha un’ampia discografia, a partire dal suo album di debutto “Angelo” nel 2018, fino a importanti collaborazioni nei suoi successivi lavori. Accanto a lui, Lele Blade, alias Alessandro Arena, ha consolidato la sua fama grazie a progetti individuali e con il collettivo SLF. Infine, Christian Revo, nonostante la giovane età, ha già all’attivo progetti di successo e continua a stupire con la sua evoluzione artistica.