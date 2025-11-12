Connect with us

VALE LAMBO: torna venerdì 14 novembre con il nuovo singolo “CELINE” feat. Aisha

A due mesi dall’uscita del mixtape “ANGELI VIOLENTI”, Vale Lambo torna con un nuovo brano che segna la conclusione ideale del progetto. “CELINE” feat. Aisha, in uscita venerdì 14 novembre per Warner Records Italy, rappresenta non solo l’ultima traccia del mixtape ma anche una sorta di epilogo narrativo, un capitolo finale carico di emotività e autenticità.

Il nuovo singolo mostra un lato più intimo e vulnerabile del rapper napoletano, capace di tradurre i sentimenti complessi in barre dirette e incisive. *“CELINE” racconta una storia finita che continua a bruciare*, una relazione conclusa ma mai del tutto spenta, in cui si alternano attrazione e distanza, leggerezza e ironia, in pieno stile Vale Lambo.

A rendere ancora più intensa la traccia è la collaborazione con Aisha, voce emergente del pop urban italiano, la cui interpretazione delicata ma potente crea un contrappunto perfetto al flow deciso del rapper. Il dialogo tra i due si traduce in un equilibrio di intensità e dolcezza, confermando la capacità di entrambi di dare vita a un racconto musicale autentico e coinvolgente.

Il sound di “CELINE” si è già fatto notare online, conquistando i social e diventando virale su TikTok in modo del tutto organico. Un risultato che sottolinea la connessione genuina tra Vale Lambo e i suoi fan, sempre pronti a sostenerlo e a condividere i suoi nuovi progetti. Con l’uscita del singolo, l’artista chiude simbolicamente il ciclo di “ANGELI VIOLENTI”, un mixtape che racchiude la sua maturità artistica e la volontà di restare fedele alle proprie radici pur continuando a sperimentare e rinnovarsi.

Nato a Secondigliano nel 1991, Valerio Apice, in arte Vale Lambo, ha mosso i primi passi nel collettivo 365muv a soli 17 anni, per poi formare il duo Le Scimmie insieme a Lele Blade, con cui ha raggiunto il successo. Nel 2018 ha pubblicato il suo album di debutto “Angelo”, seguito nel 2020 da “Come il Mare”, lavoro che ha segnato la sua crescita artistica e la collaborazione con alcuni dei principali nomi della scena italiana, tra cui Luchè, Geolier e Carl Brave.

Negli anni successivi, il rapper ha continuato a consolidare la sua presenza nel panorama musicale con singoli di successo come “WEOM”, “FuFu” e la trilogia di freestyle “RFTS”. Nel 2024 è tornato a sorprendere con “LAMBORGHINI A VIA MARINA” e, nel settembre 2025, con il mixtape “ANGELI VIOLENTI”, anticipato dal singolo “FOLLOW” feat. Lele Blade e Christian Revo.

Vale Lambo è inoltre una delle figure di spicco del collettivo SLF (Solo La Fam), insieme ad altri rappresentanti di punta della scena rap campana. Il loro progetto “WE THE SQUAD VOL. 1” è stato certificato disco di platino grazie ai singoli “CADILLAC” e “TRAVESURAS”, risultati che hanno preceduto l’uscita del secondo capitolo, “WE THE SQUAD VOL. 2”, pubblicato nel 2025.

Con “CELINE”, Vale Lambo dimostra ancora una volta la capacità di evolversi artisticamente senza perdere autenticità. Questo brano, ultimo tassello di un percorso ricco di sfumature, segna la fine di un’epoca ma anche l’inizio di una nuova fase creativa per uno degli artisti più rappresentativi della scena urban partenopea.

