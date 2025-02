VALE LP & LIL JOLIE: a ottobre DOPPIO APPUNTAMENTO nei club a ROMA e NAPOLI.

VALE LP e LIL JOLIE stanno per regalare al loro pubblico un’esperienza musicale unica con i primi appuntamenti dal vivo del “Le Ragazze della Valle Live”. I concerti si terranno il 4 ottobre alla Santissima di Napoli e il 9 ottobre al Largo Venue di Roma, offrendo ai fan l’opportunità di immergersi nell’energia travolgente che caratterizza il duo.

Il brano “DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L’AMORE”, che sarà presentato alla 75° edizione del Festival della Canzone Italiana nella categoria Nuove Proposte, è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, anticipando l’atmosfera coinvolgente che attende il pubblico durante i concerti.

Le ragazze della Valle, come spiegato dalle stesse VALE LP e LIL JOLIE, rappresentano una ricerca di sé e dei propri sogni, affrontando con coraggio le sfide della vita quotidiana. Il brano “DIMMI TU QUANDO SEI PRONTO PER FARE L’AMORE” riflette la visione delle due artiste sulle relazioni e i sentimenti, promuovendo valori fondamentali come il consenso e il rispetto reciproco.

Con un’amicizia nata otto anni fa, VALE LP e LIL JOLIE portano sul palco non solo le proprie esperienze individuali, ma anche il potere dell’amicizia che le ha sostenute lungo il cammino. Le artiste condividono l’intento di ridefinire i ruoli di genere e di sfidare gli stereotipi, offrendo al pubblico un messaggio di coraggio, autenticità e rispetto reciproco.

L’attesa per i concerti delle ragazze della Valle è palpabile, e i fan non vedono l’ora di assistere a esibizioni cariche di emozioni, verità e amore. I biglietti per entrambi gli eventi sono disponibili su TicketOne.it e nei circuiti di vendita e prevendita abituali, garantendo a tutti l’opportunità di partecipare a un’esperienza musicale unica e indimenticabile.

Non perdetevi l’opportunità di vivere dal vivo l’energia e la passione delle ragazze della Valle durante i loro concerti a Napoli e Roma. Un’esperienza unica che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico in un viaggio musicale indimenticabile.